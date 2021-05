Jak świat medyczny poradził sobie z deficytem ludzkich zwłok

Gdy 170 lat p.n.e. rzymski lekarz Galen opracował terapię leczenia opartą na czterech ludzkich temperamentach, nie przypuszczał, że zablokuje postęp europejskiej medycyny na 1500 lat. Dzieła Galena i Hipokratesa z teologicznym uzasadnieniem św. Tomasza były programowym kanonem wydziałów lekarskich europejskich uniwersytetów aż do końca XVI w. Dopiero na początku kolejnego stulecia Francis Bacon podważył dorobek wielkich poprzedników empiryczną metodą badań opartą na eksperymencie. Angielski filozof dowodził, że Bóg nie zakazał poznawania natury, w tym samego człowieka, co otworzyło przed medycyną nowy rozdział.

Inaczej rzecz się miała w Europie doby renesansu, która znacząco poszerzyła horyzonty intelektualne. Młodzi i ambitni lekarze, tacy jak Vesalius, pragnęli zgłębić tajemnice ludzkiego ciała po to, aby lepiej zwalczać choroby dziesiątkujące ludność. W średniowieczu czarna śmierć, jak nazwano epidemię dżumy, zabiła połowę populacji naszego kontynentu. Według dzisiejszych szacunków w skali świata jej ofiarami padło ok. 100 mln ludzi.

Problem zwłok do celów medycznych zaczął się od 1808 r., gdy parlament zainicjował stopniową dekryminalizację większości paragrafów. W 1820 r. karę śmierci ograniczono wyłącznie do zdrajców Korony i pospolitych morderców. Naukowcy i lekarze stanęli w obliczu deficytu pomocy naukowych. Wolny rynek rodzącego się imperium zareagował błyskawicznie, a ironiczna nazwa resurrectionism (wskrzeszanie) na dobre weszła do słownika angielskich idiomów. Oczywiście takiego miana dorobili się rabusie grobów, którzy utworzyli już nie bandy, tylko nowy sektor dochodowych usług. Zgrupowani wokół centrów akademickich w Londynie, Oksfordzie, Cambridge i Edynburgu grabili cmentarze na przemysłową skalę.

Cóż było robić – miejscowa ludność zrzucała się na ochronę miejsc spoczynku. Cmentarze otoczone wysokimi wałami i wyposażone w wieże obserwacyjne kontrolowały całodobowe patrole. Nie pomagało bowiem przekupienie ubogich strażników. Wówczas z ofertą wystąpiło rzemiosło. Ogromną popularność zyskały tzw. mortsafe, czyli żelazne klatki z mocnymi zamkami, w których umieszczano trumny przed złożeniem do ziemi. Chodziło wszak o powstrzymanie rabusiów do czasu rozkładu zwłok, co automatycznie chroniło spokój zmarłych. Niestety – bez skutku. Tylko z nekropolii Dublina, który stał się europejskim centrum makabrycznego eksportu, rocznie kradziono ok. 2 tys. ciał.