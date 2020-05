8 maja - data, która powinna łączyć

Dzień wcześniej, o godzinie 2.41 nad ranem, w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych w Reims we Francji podpisany został akt bezwarunkowej kapitulacji wszystkich sił zbrojnych III Rzeszy. W imieniu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i nowego prezydenta III Rzeszy adm. Karla Dönitza dokument podpisał gen. płk Alfred Jodl. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Brytyjskiej reprezentował gen. Walter Bedell Smith, w imieniu sowieckich sił zbrojnych podpis złożył gen. mjr Iwan Susłoparow. Wojska francuskie reprezentował jedynie w roli świadka gen. François Sevez.

Niemal bez wyjątków Niemcy posłusznie zastosowali się do decyzji swojego Naczelnego Dowództwa. Dlaczego zatem 9 maja 1945 r. powtórzono uroczystość podpisania aktu kapitulacyjnego? Chodziło głównie o względy propagandowe. Stalin i Churchill nie byli zadowoleni ze sposobu, w jaki Niemcy się poddali. Potrzebowali spektakularnego widowiska. Dodatkowo w niesmak im było, że dokument został podpisany w Reims we Francji. Przywódcy zwycięskich mocarstw dostrzegali w tym podobieństwo do uroczystości podpisania zawieszenia broni pomiędzy aliantami a Niemcami 11 listopada 1918 r., w wagonie sztabowym w Compiegne, gdzie mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Focha. Nie chcieli, aby kolejna wojna światowa kończyła się na terenie skompromitowanej w tej wojnie Francji. Poza tym taki dokument powinien był przyjąć chociaż jeden z najwyższych dowódców wojsk sojuszniczych. Dlatego zgodzono się na powtórne podpisanie aktu kapitulacji, ale tym razem w Berlinie i w obecności szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej marszałka Gieorgija Żukowa oraz reprezentanta Najwyższego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych, brytyjskiego marszałka lotnictwa Artura Williama Teddera.