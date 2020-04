Niedoszły chiński noblista Shen

Urodził się na przedmieściach Fenghuang, chińskiego miasta – Feniksa, w prowincji Hunan. Należał, co miało znaczenie dla jego literatury, do mniejszości Miao. Rodzina Shena, jak większość przygniecionych ekonomiczną dominacją Chińczyków Han członków klanów Miao, nie należała do miejscowej elity. Od dzieciństwa obracał się więc wśród ubogich rybaków, drobnych rolników, robotników na plantacjach czarnej herbaty, z której do dziś słynie Hunan. W wieku lat piętnastu opuścił rodzinny dom, by dołączyć do lokalnych oddziałów samoobrony walczących z lokalnymi watażkami. Historia mówi o nich „militaryści", ale tak naprawdę były to rozproszone oddziały wojska imperium, których dowódcy, zwykle bez większych politycznych ambicji, łupili i rabowali swoich krajanów. Shen walczył z karabinem w ręku w obronie najsłabszych i właśnie w ten sposób wykształcił w sobie wrażliwość, o której pisano później, że była lewicowa. Może i tak, choć w przypadku jego pisarstwa było to raczej proste stawanie po stronie ubogich, opowieść o świecie z ich oryginalnej perspektywy.