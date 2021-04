Jak założyć własne państwo

997 r. w świętym gaju obok pruskiego grodu granicznego Cholin zamordowano biskupa Wojciecha Sławnikowica, nazywanego przez niemieckich kronikarzy Adalbertem. Męczennik był szóstym synem Sławnika, księcia Libic. Zapewne nigdy nie trafiłby do Gniezna, gdyby nie konflikt jego rodu z panującym w Czechach księciem Bolesławem II z dynastii Przemyślidów, który wymordował rodzeństwo Wojciecha. Biskup skonfliktował się ze swoim władcą, stając w obronie chrześcijańskich niewolników sprzedawanych przez Przemyślidów do krajów muzułmańskich. Musiał salwować się ucieczką do Rzymu. Tam jednak też go chyba nie chcieli, bo papież Grzegorz V wyjątkowo szybko „pozwolił" udać się Sławnikowicowi na misję chrystianizacyjną do krajów pogańskich. Wielu uważało decyzję papieża za równoznaczną z wyrokiem śmierci. Nielubiany przez wszystkich biskup najpierw trafił jednak na dwór cesarza Ottona III. Tam też dziwnym trafem go nie chcieli. Rozdrażniony Otton kazał odesłać Wojciecha do Bolesława, księcia Polan. Obecność Wojciecha w Gnieźnie była jednak nie lada kłopotem dla Chrobrego. Porywczy książę nie musiał się długo zastanawiać, jak pozbyć się niewygodnego biskupa, który był obsesyjnym wrogiem niewolnictwa. Wojciech wkrótce ruszył dalej w drogę ku Pomorzu, aby nawracać pogan. Nie muszę dodawać, że nikt go w Gnieźnie nie próbował zatrzymać ani ostrzec przed niebezpieczeństwami w podróży.