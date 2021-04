Straszna nieśmiertelność „Ecce Homo” – obraz Antonia Ciseriego z 1862 r. Poncjusz Piłat przedstawia ubiczowanego Jezusa z Nazaretu mieszkańcom Jerozolimy EAST NEWS

Postać Poncjusza Piłata zawsze mnie intrygowała, choć nie była to taka fascynacja jak np. u Bułhakowa. Piłat budził we mnie co najwyżej dziwne zakłopotanie, pewien specyficzny dysonans emocjonalny i intelektualny, jaki ten człowiek wywołuje swoim pojawieniem się na kartach Biblii.