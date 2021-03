Czarna lista literatury dziecięcej

Listę otwiera wielokrotnie wydawana z kolorowymi ilustracjami, wierszowana wyliczanka pt. „Dziesięciu Murzynków" („Ten Little Niggers"), napisana przez Septimusa Winnera w 1860 roku. Do tytułu tej wierszowanej bajeczki nawiązała Agatha Christie, która zatytułowała tak samo swoją powieść z 1939 r. Dzisiaj w USA powieść Christie, jeżeli w ogóle jest jeszcze drukowana, to jedynie pod tytułem „And Then There Were None" („I nie było już nikogo"), co nawiązuje do zakończenia wyliczanki.

