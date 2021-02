Proces Hitlera. Niewykorzystana okazja

Z perspektywy późniejszej przerażającej roli, jaką w historii Niemiec i świata odegra Adolf Hitler, jego zachowanie w czasie tego „puczu piwnego" wydaje się wręcz karykaturalne. Wieczorem 8 listopada 1923 r. kazał obstawić swoim ludziom wejście do piwiarni Bürgerbräukeller przy Rosenheimer Straße w dzielnicy Haidhausen, w której naradzali się jego polityczni sojusznicy, przywódcy Kampfbundu. Następnie odegrał błazeńską scenkę wkroczenia szturmem do lokalu z pistoletem w dłoni. Cała sytuacja mogłaby jedynie śmieszyć, gdyby nie świadomość, że w tak groteskowy sposób zachowywał się człowiek, który za 15 lat utopi świat we krwi.

Przywódca NSDAP umiejętnie wykorzystał proces przed monachijskim sądem, aby wygłaszać swoje poglądy. Zaprzeczył, że zamierzał dokonać zamachu stanu, i w dość zręczny sposób przekonywał, że to ustrój Republiki Weimarskiej jest wynikiem zamachu stanu, a on jedynie chciał przywrócić Niemcom godność. Z błazeńskiego puczysty przeobraził się w oratora, któremu niefortunnie pozwalano wygłaszać tyrady. Gdyby został postawiony przed sądem Rzeszy w Lipsku, czekałby go stryczek. Niestety, bawarski system sprawiedliwości okazał się za słaby w starciu z przebiegłym demagogiem. Oskarżony wygłaszał płomienne antysemickie przemówienia i rzucał gromy na „listopadowych zdrajców". Prawicowa prasa podchwyciła temat i skrupulatnie publikowała wszystkie te wypowiedzi. 1 kwietnia 1924 r. ogłoszono wyrok. Ludendorffa uniewinniono, a Hitlera, podobnie jak trzech triumwirów Kampfbundu, skazano jedynie na pięć lat więzienia. Sąd nie zgodził się na deportację Hitlera do Austrii, uzasadniając to jego zasługami w czasie służby pełnionej w bawarskiej armii. Tak oto naiwni monachijscy sędziowie, łamiąc przepisy ustawy o ochronie republiki, uratowali potwora. Najtrafniej ich decyzję podsumował berliński dziennik „Berliner Tageblatt": „to było całkowite bankructwo wymiaru sprawiedliwości".