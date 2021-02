Rysy na pomniku Abrahama Lincolna

W 1816 r. Lincolnowie znowu musieli się przeprowadzić w inne miejsce, ponieważ sąd nie uznał ich tytułu do własności tej ziemi. Thomas Lincoln kupił farmę Pigeon Creek w dzikim regionie hrabstwa Spencer w stanie Indiana. Wraz z Lincolnami zamieszkali także: ciotka, wujek i kuzyn Abrahama. Ekstremalnie trudne warunki życia w dziczy amerykańskiego pogranicza zahartowały charakter przyszłego prezydenta. Tam też dosięgła go pierwsza życiowa tragedia. Zaledwie dwa lata po przeprowadzce nagle zachorowała matka, a potem ciotka i wujek. Wszyscy troje zmarli w krótkim czasie. Abe miał wtedy zaledwie dziewięć lat. To nieszczęście stało się najbardziej traumatycznym wspomnieniem przyszłego polityka. Nigdy nie poradził sobie z tęsknotą za matką, ale ucieczkę od natrętnych myśli odnalazł w ciężkiej pracy, czytaniu ogromnych ilości książek i polityce.

Na południu Ameryki do dzisiaj żywa jest pamięć o wojskach Unii, które zniszczyły kulturę Dixie. Prezydenta Abrahama Lincolna oskarża się o wydanie generałom Ulyssesowi Grantowi i Williamowi Shermanowi rozkazu o zastosowaniu taktyki spalonej ziemi, czego efektem było pozbawienie mieszkańców Południa dachu nad głową i środków do życia. Amerykańska wojna secesyjna nie miała nic z romantycznej misji wyzwalania niewolników, co często ukazują współczesne filmy hollywoodzkie. To była pierwsza, niezwykle brutalna wojna totalna, w której obie strony nieustannie łamały elementarne zasady humanitarne. Zarówno wojska Unii, jak i Konfederacji popełniły wiele czynów, które w rozumieniu współczesnego prawa międzynarodowego byłyby uznane za zbrodnie przeciw ludzkości. Spalona ziemia Południa oznaczała upadek potęgi tego regionu, koniec jego unikalnej kultury, pauperyzację białej ludności oraz przerażającą nędzę dla pozornie „wyzwolonych" Afroamerykanów. Jak niszcząca była to strategia, dowodzi fakt, że Południe nigdy nie podniosło się z upadku. Na wiele dziesięcioleci zamieniło się w nękaną niedostatkiem, ksenofobiczną krainę zacofanych i przepełnionych strachem przed „obcymi" frustratów zasilających szeregi Ku Klux Klanu.