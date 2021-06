Krzysztof Kowalski: Wesołe jest życie staruszka… ale jak długo?

W specjalistycznych pismach naukowych temat długowieczności powraca jak bumerang. Na przykład Institut de Recherche bioMédicale et d'Epidémiologie du Sport (Université Paris Descartes) nakreślił „realną” barierę długości życia. Uczeni poddali analizie przypadki 1205 superstulatków (ukończyli 110 lat). Okazało się, że bariera plasuje się na poziomie 115 lat. Do takiego samego wniosku doszli badacze z Department of Genetics at the Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, którzy rozpatrywali przypadki z okresu między 1968 i 2006 rokiem z 40 krajów.