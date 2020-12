Bardzo cicha noc

Radośnie obchodzone 24 grudnia fińskie święto Joulu, norweskie Julaften czy duńskie Juleaftensdag stanowiło centralny moment liturgii forn sidr, starożytnej religii wikingów. Adam z Bremy, niemiecki kronikarz z XI wieku, autor „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” (pol. „Czyny biskupów kościoła hamburskiego”), wspominał, że co dziewięć lat pogańscy królowie szwedzcy składali bogom ofiarę z niewolnika w Uppsali, centralnym sanktuarium wikingów. Skazaniec wcale nie był do tego zmuszany. Często zabiegano, aby zostać złożonym w ofierze. Gwarantowało to bezpośrednie przyjęcie do Valhalli – krainy szczęśliwości, w której polegli w bitwach wojownicy ucztują w asgardzkim Gladsheimie, złotym pałacu Odyna z 540 bramami, pijąc miód i kozie mleko podawane przez walkirie i jedząc mięso dzika Samhinira, przygotowywane przez Andhimnira w kotle Eldhrimnir.