Krzysztof Kowalski: Trzej przyjaciele z boiska

W przyjaźni się żyje, przyjaźnią się darzy, przyjaciel/przyjaciółka to drugie ja, bywają przyjaźnie od serca; polscy politycy dali przykład „szorstkiej przyjaźni”. Językoznawcy mogą sobie definiować przyjaźń na 100 sposobów, a i tak nie zrobią tego lepiej niż autorzy dzieł literackich. Przykład pierwszy z brzegu:

Stara przyjaźń? Według danych francuskiego Institut National de la Statistique et des Études Économiques osoby w grupie wiekowej 15–24 lata deklarują posiadanie (średnio) dziewięciu przyjaciół, natomiast w emeryckiej grupie wiekowej tylko czworo. Dlaczego wraz z wiekiem nasze przyjaźnie są mniej liczne? Socjologowie i psychiatrzy jako powód podają fakt, że wraz z wiekiem coraz mocniej uświadamiamy sobie kres, śmierć, brak czasu na „błahe” znajomości. W miarę starzenia się drastycznie maleje liczba zawieranych nowych przyjaźni, ustępując miejsca rosnącej liczbie znajomości „powierzchownych”, którym daleko do temperatury więzów przyjacielskich.

Zagadnieniem tym zajęli się badacze z Department of Human Evolutionary Biology w Harvard University. Ich artykuł opublikowało pismo „Science”. „Osią tego zjawiska – piszą autorzy artykułu – jest to, że dopóki ludzie postrzegają przyszłość w sposób ekspansywny, tak jak czynią to z reguły osoby młode, tak długo dają pierwszeństwo zawiązywaniu nowych kontaktów, interakcjom z wieloma partnerami. Natomiast gdy ludzie spostrzegają, że pozostało im już niewiele czasu, tak jak jest zazwyczaj w przypadku osób w podeszłym wieku, wówczas koncentrują się na związkach już istniejących, sprawdzonych, wypróbowanych, ważnych”.