Pokolenie oszukanych w sprawie sowieckiej napaści

Należę do pokolenia, które w tej sprawie było systematycznie okłamywane w szkołach. Nigdy nie uczyliśmy się, że blisko połowa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została brutalnie inkorporowana do Związku Sowieckiego we wrześniu 1939 r. Żaden podręcznik nie wspominał o setkach tysięcy, a może milionach ludzi pozbawionych jakichkolwiek praw, wywiezionych w głąb Azji i skazanych na powolną śmierć. Dlaczego jako dziecko nie dostrzegłem, że jestem oszukiwany? Czemu nie dotarły do mnie słowa szeptane przy rodzinnym stole? Czemu nie zapytałem się wtedy: dlaczego niektóre osoby z mojej rodziny ciągle wspominają Syberię?

