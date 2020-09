Dzień Pokoju w Luton. Budynki spłonęły doszczętnie

Kto przypuszczał, że w subordynowanych do bólu, praworządnych i w kostkę poukładanych Niemczech tkwi potencjał rewolucyjnego szału i nieokiełznanej anarchii? Kto wyobrażał sobie entuzjazm Włochów do tworzenia karnych kolumn marszowych i równych szeregów, choćby to było zaprawione burleską? Wirus rozpadu społecznego nie rozróżniał zwycięzców i pokonanych, dlatego rodzi się pytanie, ile dzieliło Europę od zupełnego kolapsu.

Nawet w alternatywnej rzeczywistości telewizyjnego serialu hitlerowska flaga na londyńskim Big Benie wygląda niestosownie, niczym choinka zapachowa w rolls-roysie lub pomnik Lenina przed pałacem Buckingham. Obie wizje od spełnienia dzieli ulotny dystans, który rozgranicza angielską powściągliwość i równo cięte żywopłoty od szarych domów na robotniczych przedmieściach i terroryzujących Europę kibiców. Być może jest to tylko odległość z Londynu do Luton.

Nie licząc choćby na wyżerkę (radni za wstęp na bankiet żądali prawie funta), weterani chcieli urządzić własne uroczystości, z nabożeństwem za poległych kolegów. Jednak i na to ratusz nie wyraził zgody, co uwolniło nowe pokłady frustracji. Większość zwolnionych żołnierzy nie miała pracy, a ceny wywindowane przez wojnę podwodną bynajmniej nie spadły po nastaniu pokoju.

Drwiny i gwizdy tłumu zagłuszyły odczytanie edyktu króla, doszło do przepychanek, a w końcu otwartej napaści. Ucieczka do ratusza nie pomogła, bo wyłamano drzwi i splądrowano budynek. Policji udało się wyprowadzić notabli z budynku, gdy tłum zajął się wyrzucaniem z okien mebli i sprzętów. Potem przyszła kolej na budynek Biura ds. Żywności, które obarczano winą za paskarskie ceny.

Wkrótce znaleziono warsztat samochodowy i bańki z benzyną, po czym spontanicznie podpalono oba gmachy, czemu tłum przyglądał się zadowolony, z sarkazmem śpiewając „Keep the Home Fires Burning” – „Podtrzymujcie ogniska domowe” – piosenkę napisaną w 1914 r., żeby zagrzewać żołnierzy do walki. Straż była bezradna, ponieważ zamiast z ogniem musiała walczyć z weteranami.

Po wywleczeniu ze sklepu muzycznego fortepianów i gramofonów orgia zniszczenia trwała do świtu w blasku pożarów, dopóki do Luton nie zwieziono plutonu liniowych żołnierzy. Budynki spłonęły doszczętnie, lecz spokój udało się utrzymać tylko do zmierzchu. Zamieszki trwały kolejne dwie noce, póki nie zabrakło miejsc do splądrowania.