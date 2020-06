Prezydenci męczennicy. Czy Maciej Rataj był głową państwa?

A jednak wybór Gabriela Narutowicza wzbudził takie emocje, że o mało nie doprowadził do wojny domowej. Pierwszy polski prezydent zginął w zamachu zaledwie dwa dni po objęciu urzędu. Cała klasa polityczna odrodzonej Rzeczypospolitej okryła się wstydem. 17 grudnia 1922 r. Stanisław Stroński opublikował w dzienniku „Rzeczpospolita” poruszający artykuł pod wymownym tytułem „Ciszej nad tą trumną!”. Zapewne w ten sposób próbował także uciszyć własne wyrzuty sumienia. Przecież to on zaledwie tydzień wcześniej napisał artykuł zatytułowany „Ich prezydent”, który kończył w tonie odezwy i oczekiwania na działanie: „Obce narodowości, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, głosami swymi w liczbie 103, dołączonymi do mniejszości głosów polskich w liczbie 186, narzuciły wczoraj większości polskiej w liczbie 256 (...) wybór p. Gabriela Narutowicza na Prezydenta Rzplitej Polskiej. (...) Wybór ten zdumiewająco bezmyślny, wyzywający, jątrzący, wytwarza stan rzeczy, z którym większość polska musi walczyć”. Walczyć? Ale jak? Niestety, ulica zrozumiała ten apel jako wezwanie do fizycznej napaści na prezydenta elekta.

Ale nie tylko ze względu na prezydenturę powinniśmy wspomnieć naszym dzieciom o Macieju Rataju. To ta postać naszej narodowej historii, która zachwyca postawą moralną. Pamięć o nim może być jakimś kierunkowskazem przy wyborze człowieka, który będzie głową naszego państwa przez następne pięć lat. Ten wybitny działacz ludowy i wielki polski patriota nie opuścił stolicy we wrześniu 1939 r. Mimo że mógł uciec z rządem do Rumunii, skupił się na powołaniu Ochotniczej Robotniczej Brygady Obrony Warszawy, a od 27 września został członkiem Służby Zwycięstwu Polski (SZP). Z tego powodu w listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Gestapo. Mimo ostrzeżeń nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Ponownie nie skorzystał z możliwości ucieczki z okupowanej Polski. W czerwcu 1940 r. Niemcy znowu go aresztowali, tym razem w ramach zbrodniczej akcji Außerordentliche Befriedungsaktion, będącej kontynuacją strategii wymordowania polskiej inteligencji. Istnieją przypuszczenia, że tuż przed tragicznym końcem zwolniono go na dwa dni do domu z nakazem powrotu do więzienia. Wrócił dobrowolnie, aby nie narażać życia innych więźniów-zakładników. Został razem z nimi rozstrzelany 21 czerwca 1940 r. w czasie masowej egzekucji w Palmirach. Człowiek, który dwukrotnie był głową państwa polskiego, bohatersko oddał życie u boku swych rodaków. W ostatnią niedzielę minęła 80. rocznica ich męczeńskiej śmierci.