Brazylijczycy, najlepsi przyjaciele z antypodów

Przyjaźń polsko-brazylijska nie jest jakimś wytartym sloganem, o którym wypada wspomnieć przy kolejnej okrągłej rocznicy. To wzorcowa konstrukcja dobrych relacji budowana od dziesięcioleci przez ludzi kultury, nauki i biznesu. O życzliwości Brazylijczyków wobec Polaków świadczą chociażby takie wydarzenia jak pamiętny udział cesarza Brazylii Piotra I w spektaklu teatralnym w Paryżu. Dochody z przedstawienia zostały przekazane powstańcom listopadowym, którzy znaleźli schronienie we Francji. Od tego czasu rozpoczął się też znaczący napływ Polaków do tego największego kraju Ameryki Południowej. Jednak w przeciwieństwie do USA Brazylia przyciągała ludzi ciekawych świata – polskich arystokratów, naukowców, podróżników, inżynierów, lekarzy i artystów. Stąd też Polonia brazylijska pozostawiła trwały ślad w nauce i kulturze tego kraju. Przyczyniła się do rozwoju gospodarczego i, godnie reprezentując swoją ojczyznę, zacieśniła więzi przyjaźni między oboma krajami.