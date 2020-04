Marsz weteranów

Rządy mogły żywić nadzieję, że weteranów będą oglądać tylko w święta państwowe, lecz oni byli zbyt młodzi i sfrustrowani, by polerować ordery. Instynktownie czuli, że nowa era masowej produkcji, masowego transportu i zarządzania masami, którą widzieli na wojnie, nie pasuje do starej formy świata. Oczekiwali radykalnej zmiany, lecz sami nie wiedzieli – jakiej. W Niemczech część jeńców wracała z rosyjskich obozów zarażona bolszewickim wirusem, lecz innych kontakt z rewolucją tylko uodpornił na komunistyczną infekcję. Trwały poszukiwania trzeciej drogi, na którą jeszcze nie było nazwy.

Pewnie nie inaczej było z nazizmem. Nikt nie wie, jakie poglądy polityczne miał Hitler, gdy wstępował do Niemieckiej Partii Pracy – prócz antysemickiej fiksacji, którą zanudzał frontowych kolegów. Swoją drogą, sama partia także nie miała jeszcze programu. Lecz to wydaje się zrozumiałe u nieudanego artysty bez wykształcenia, który o polityce czytał tylko w gazetach.

Tymczasem Mussolini był już politykiem znanym i doświadczonym. A jednak nikt nie wiedział, czego się po nim spodziewać. Wszak przed wojną był w zarządzie partii socjalistycznej, reprezentując skrzydło tak radykalne, że nazwać go można bolszewikiem i nieprzejednanym pacyfistą. Potem pchał Włochy do wojny światowej, w której sam walczył i odnosił rany, zszywany po wybuchu granatu w kilkudziesięciu operacjach, żeby potem w programie faszystowskim głosić walkę z imperializmem i poparcie planu Wilsona. Zarazem tłumił rewolucję, lecz faszystowskie kadry budował na pozyskanych socjalistach.

Stał za tym deklarowany przez Mussoliniego „niemarksistowski socjalizm”, ale co to w istocie znaczyło, skoro w jednym zdaniu zapowiadał zniesienie niesprawiedliwości społecznej i obronę pełnej wolności gospodarczej? Czuć w tym przekonanie, że w nowych czasach nie obowiązują stare idee, a nawet tworzenie nowych doktryn nie ma już sensu. Poniekąd wprost to wyartykułował, dając sobie prawo do bycia rewolucjonistą, konserwatystą, postępowcem lub reakcjonistą – wedle potrzeb i możliwości.