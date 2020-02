Ilu zbrodniarzy hitlerowskich uniknęło kary?

Już 4 lutego 1933 r., kiedy wprowadzono w życie dekret „O ochronie narodu i państwa”, do 70 obozów koncentracyjnych na terenie całych Niemiec trafiło ok. 25 tys. niemieckich intelektualistów, działaczy opozycyjnych, duchownych, homoseksualistów, ludzi o poglądach zarówno lewicowych, centrowych, jak i prawicowych, świadków Jehowy, masonów, komunistów czy arystokratów. Naziści nie znali litości wobec własnych rodaków w równym stopniu jak wobec innych narodów. Ich ideologia gloryfikująca Germanów jako „najwyższe ogniwo w ewolucji ludzkości” nie przeszkadzała Hermannowi Göringowi, wówczas komisarycznemu ministrowi spraw wewnętrznych, na początku lutego 1933 r. w wydaniu rozkazu wszystkim funkcjonariuszom policji, by strzelali do „wrogów państwa”.