Krzysztof Kowalski: Króliki niczym mamuty

Neandertalczycy byli wielkimi mięsożercami. Wiadomo to między innymi stąd, że im wyżej jakieś zwierzę lokuje się w łańcuchu pokarmowym, tym więcej radioaktywnych izotopów gromadzi się w jego kościach, a w końcu w kościach tego, kto je zjadał – przez setki tysięcy lat tym ostatnim był właśnie neandertalczyk. Izotopy, o których mowa, to węgiel C13, węgiel C14, azot N15 itd. Jest to „izotopowy podpis” neandertalczyków żywiących się wielkimi zwierzętami. Ze względu na warunki środowiskowe – żyli w epoce lodowej – mieli wielkie potrzeby energetyczne, dlatego w polowaniach koncentrowali się na ofiarach zdolnych wyżywić cały klan, ród czy gromadę.

Dziś w wielu przypadkach nie da się już rozstrzygnąć, czy te zwierzęta zostały przyniesione do schroniska już martwe, upolowane, czy same zakończyły tam życie. Ale nie dotyczy to wielu kości kozic i jeleni, które w oczywisty sposób zostały przyniesione do schroniska, gdzie natychmiast się nimi zajmowano. Lecz szczególną uwagę badaczy zwróciły szczątki królików. Wyróżnili oni 16 084 kości należące do co najmniej 225 osobników, w tym 219 dorosłych. Tak duży udział dorosłych królików różni się od proporcji szczątków innych małych zwierząt – sugeruje, że polowano na nie częściej niż na lisy czy gryzonie. Wiele kości królików nosi ślady ćwiartowania: cięcia, rąbania, oskrobywania; dokonała tego ręka ludzka uzbrojona w krzemienne narzędzia, nie zaś zęby drapieżników. Kości były rozłupywane, miażdżone, wydobywano z nich szpik. Wiele kości zostało przepalonych, co sugeruje, że raczej je pieczono, grillowano, a nie gotowano. Tak czy inaczej, badacze są przekonani, że nie gardzono królikami jako pokarmem, stanowiły przecież niebagatelne 7 proc. wszystkich kości na stanowisku. Dla jego mieszkańców były cennym źródłem białka.