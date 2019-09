Łepkowski: Długa droga do impeachmentu

Termin „high crimes and misdemeanors” wywodzi się bezpośrednio z brytyjskiego prawa zwyczajowego. Dotyczył przestępstw, za które Izba Gmin miała prawo odsunąć urzędników koronnych każdego szczebla od pełnienia obowiązków. W 1788 r., zaledwie kilka miesięcy po uchwaleniu amerykańskiej konstytucji, Alexander Hamilton rozpoczął kampanię przekonywania legislatur poszczególnych stanów do ratyfikacji federalnej ustawy zasadniczej. Zdając sobie sprawę, że największe obawy budzi nowo utworzony urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, stworzył pojęcie „niewłaściwe postępowanie osób pełniących funkcje publiczne”. Dzięki temu kongresmeni i senatorowie otrzymali prawo do subiektywnej oceny zachowania i sposobu sprawowania urzędu przez każdego funkcjonariusza cywilnego.

9 sierpnia 1974 r. Richard Nixon sam zrzekł się prezydentury, zanim Kongres przystąpił do procedury impeachmentu. 24 lata później Izba Reprezentantów podjęła decyzję o usunięciu z urzędu prezydenta Billa Clintona oskarżonego o krzywoprzysięstwo w sprawie pozamałżeńskiego romansu ze stażystką Moniką Lewinsky i utrudnianie śledztwa dotyczącego rzekomego molestowania seksualnego Pauli Jones. Po raz trzeci w historii kongresmeni odwołali się do Hamiltonowskiego terminu „niewłaściwe postępowanie osób pełniących funkcje publiczne”, jednak 45 demokratycznych senatorów orzekło „niewinny” wobec wszystkich punktów oskarżenia.

Nawet jeżeli tylko jeden uzyska większość głosów, prezydent zostanie formalnie usunięty ze stanowiska, co jest równoznaczne z postawieniem go w stan oskarżenia. Nadal jednak, mimo formalnego „usunięcia” przez Izbę Reprezentantów, będzie bez ograniczeń pełnił swoje obowiązki. Procedura przeniesie się do Senatu, który de facto zamieni się w trybunał stanu, a przewodniczyć mu będzie prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Na tym etapie Izba Reprezentantów wyznaczy ze swojego grona specjalny zespół, którego członkowie wcielą się w rolę oskarżycieli procesowych. Jeżeli co najmniej 67 ze 100 senatorów uzna prezydenta za winnego, zostanie on usunięty, a jego obowiązki przejmie wiceprezydent. Od tej decyzji nie będzie odwołania.