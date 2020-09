Rocznica napaści ZSRR na Polskę: Cios nożem w plecy

Obrona wschodniej granicy we wrześniu 1939 roku to w historii KOP chlubna karta. Pod sprawnym dowództwem żołnierze KOP potrafili nawiązać skuteczną walkę z agresorem i nawet zwyciężać, jak to miało miejsce pod Szackiem, Wytycznem, Jabłonną i Milanowem. Żołnierze wspólnie z harcerzami bohatersko bronili Grodna, gdzie Sowieci dopuścili się zbrodni na cywilnej ludności.

Dlatego tylko 16 tysięcy żołnierzy KOP musiało obsadzić ponad 1400 km granicy, stacjonując w kilkuosobowych strażnicach strzegących ok. 5-kilometrowych odcinków granicy. To duży obszar i dlatego KOP-owcy bronili się przez 2–3 godziny, a następnie wycofywali się do odwodu, kompanii lub batalionu i próbowali połączyć się w większe zgrupowania do walki z wrogiem.

W walce z Sowietami poległo ok. 1000 polskich żołnierzy, a do niewoli trafiło 250 tys., w tym 16 723 oficerów, z których prawie wszystkich wymordowano w 1940 roku. Ocalało zaledwie ok. 500. Wielu z tych żołnierzy trafiło później do armii gen. Władysława Andersa, oraz armii gen. Zygmunta Berlinga. Straty Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku kilkakrotnie przewyższały polskie.

Niewątpliwie w walce sprzyjało Polakom słabe wyszkolenie i zdyscyplinowanie czerwonoarmistów. Miejscowa ludność, pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego, w większości sprzyjała najeźdźcom ze Wschodu, tym bardziej, że Sowieci przewrotnie mówili, iż „wyzwalają lud pracujący Zachodniej Ukrainy i Białorusi spod panowania pańskiej Polski, w celu włączenia ich do szczęśliwej rodziny narodów Związku Sowieckiego”. Niebawem miano się przekonać na czym to „szczęście” miało polegać, niemniej do dziś na Białorusi dzień 17 września jest świętowany.

Sojusznicy wiedzieli

ZSRR, dopuszczając się napaści na Polskę, złamał także prawo międzynarodowe, między innymi konwencję o określeniu definicji agresora, którą rząd sowiecki ratyfikował. Nie spotkało się to jednak z żadną reakcją międzynarodową. Dopiero napaść na Finlandię, pod koniec 1939 roku, spowodowała wykluczenie Związku Sowieckiego z Ligi Narodów.

Często słyszy się opinię, że rząd polski zawinił. Że nie przewidział napaści ze Wschodu, a kiedy już do niej doszło, to naczelny wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigły, wydał niejednoznaczną dyrektywę dla dowódców walczących oddziałów Wojska Polskiego, Należy się jednak zastanowić, co by zmieniło to, że rząd i naczelny wódz postąpiliby inaczej. Prawdopodobnie nic by to nie zmieniło - co najwyżej wojna obronna mogłaby potrwać tydzień lub dwa dłużej. Polska walcząc samotnie z dwoma agresorami nie miała żadnych szans.

Obecnie wiemy także, że nasi sojusznicy wiedzieli, iż Sowieci ruszą razem z Niemcami na Polskę. Niemiecki dyplomata, pracownik niemieckiej ambasady w Moskwie, antynazista, Hans von Herwarth powiadomił o tym - natychmiast po podpisaniu tajnego protokołu sowiecko–niemieckiego - rząd Stanów Zjednoczonych. Amerykanie przekazali tę informację rządowi Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy jednak zataili to przed Polakami. Prawdopodobnie obawiali się, że Polacy stracą ducha walki i być może podporządkują się Trzeciej Rzeszy, o co wcześniej zabiegał Ribbentrop.

Ale gdyby nawet Polska dowiedziała się o planowanej napaści ZSRR, we współdziałaniu z Niemcami, to też niewiele by zmieniło. Przerzucenie kilku dywizji na Wschód, których i tak nie było za wiele, nie odwróciłoby losów wojny. Polska nie mogła sama się obronić przed agresją wrogich i potężnych sąsiadów.