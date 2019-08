Powstanie Warszawskie: Rachunek za krzywdy

Mieszkańcy Warszawy mogli oceniać sytuację na froncie jedynie po tym, co widzieli na ulicach swojego miasta. Ale czy obowiązkiem rządu i Naczelnego Wodza w Londynie nie było zaczerpnięcie opinii wywiadu alianckiego i przeprowadzenie chłodnej kalkulacji wojskowej, z uwzględnieniem sowieckiej zdrady? Tak się nie stało, przez co już 1 sierpnia znaczna część powstańców nie miała zwyczajnie czym walczyć. W całym mieście AK miała jedynie 2629 karabinów, w tym zaledwie 47 lekkich i ciężkich karabinów maszynowych, oraz 3846 pistoletów, co stanowiło kroplę w morzu potrzeb. W powstańczym arsenale znajdowały się tylko dwa działka przeciwpancerne oraz sześć moździerzy. Większe uzbrojenie miały w tamtym czasie nawet niektóre oddziały Batalionów Chłopskich w różnych regionach Polski.

Dlatego w liście do generała Mariana Kukiela, ówczesnego ministra obrony narodowej, generał Władysław Anders pisał: „Stolica, pomimo bezprzykładnego w historii bohaterstwa, z góry skazana jest na zagładę. Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy: kto ponosi za to odpowiedzialność?”. Oczywiście nie była to krytyka samych powstańców i dzielnych mieszkańców miasta. W tym samym liście Anders pisał także: „Jest oczywiście jasne, że nie ma słów, które by mogły wyrazić nasz najwyższy podziw i dumę z powodu bohaterstwa naszej Armii Krajowej i ludności stolicy. Jesteśmy z nimi każdym tętnem naszej krwi. Przeżywamy głęboko tę tragedię i naszą bezsilność w tej chwili, by im pomóc”.