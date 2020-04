Jak czyścić maseczki?

Zakrywać twarz trzeba, ale równie ważna jak ich prawidłowe nakładanie jest higiena samych masek.

Od 16 kwietnia w Polsce jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Wprowadzone przez władze przepisy mają na celu ograniczenie kolejnych zakażeń. Zwłaszcza że zarażone osoby mogą przekazywać wirusa przed wystąpieniem charakterystycznych dolegliwości, a część przypadków Covid-19 jest bezobjawowa. Poniżej dalsza część artykułu

Maski, szaliki czy chustki, które zakładamy, wychodząc na zewnątrz, są zabezpieczeniem również dla nas samych. To, w jakim stopniu skutecznym, zależy m.in. od tkaniny, z której zostały wykonane, ilości warstw czy zastosowanych filtrów. – Te samodzielnie wykonane, bawełniane, zabezpieczają w 5–10 proc., nie więcej. Chronią nas jednak przed naszymi nieświadomymi ruchami, podczas których moglibyśmy dotknąć przypadkowo okolic ust, nosa czy oczu skażonymi dłońmi. Dlatego osobom, które mają wątpliwości co do konieczności ich stosowania, zawsze powtarzam takie angielskie przysłowie „better safe than sorry" (lepiej być ostrożnym, niż żałować) – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik, wirusolog, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ważne procedury Zabezpieczeń tych nie powinniśmy jednak nosić zbyt długo. Maski profesjonalne, tzw. respiratory, z filtrami lub bez mają określony w instrukcji okres ciągłego stosowania, natomiast „domowe" maski powinniśmy wymieniać najdalej po kilkudziesięciu minutach lub wówczas, gdy staną się wilgotne. Tracą wówczas swoje właściwości ochronne. Poza tym gromadzą się na nich również bakterie i zarodniki grzybów, które przy zbyt długim noszeniu mogą zaszkodzić. Dlatego zdejmujemy je zaraz po powrocie do domu, ostrożnie, tak by ich zewnętrzną powierzchnią nie dotknąć do oczu, nosa czy ust, najlepiej chwytając za gumki lub troczki mocujące. Zużyte składamy wierzchnią częścią do środka, by ograniczyć skażenie naszej bezpiecznej przestrzeni. Tak zabezpieczone jednorazowe maski powinny trafić do kosza ze zmieszanymi odpadami. Wielorazowe, wykonane z tkanin, należy włożyć do szczelnie zamykanej torebki plastikowej, gdzie będą czekać na pranie. Po zakończeniu tej procedury musimy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, by zmyć ze skóry zarazki, które mogliśmy niechcący przenieść z masek na ciało.

Broń obosieczna Z opublikowanych w magazynie „The Lancet" badań wynika, że koronawirus w temperaturze 22 stopni Celsjusza i wilgotności ok. 65 proc. (dopuszczalna górna granica warunków optymalnych dla pomieszczeń mieszkalnych) jest w stanie przetrwać na tkaninach nawet do dwóch dni. Mówiąc wprost, oznacza to, że przez cały ten czas stanowi dla nas i pozostałych domowników potencjalne zagrożenie. Tym bardziej nie jest więc wskazane ponowne używanie maski, która nie zostanie właściwie odkażona.

Jak zrobić to skutecznie? Jak do tej pory najbardziej skuteczną metodą pozbycia się patogenu jest poddanie skażonych powierzchni działaniu wysokich temperatur lub środków odkażających. Jednak, jak tłumaczy prof. Tomasz Wąsik, w przypadku zabezpieczeń twarzy niekoniecznie będą to optymalne rozwiązania. Gotowanie bez wątpienia dezaktywuje wirusa, ale jednocześnie uszkadza strukturę tkaniny, z której wykonane są maski wielorazowe. We wrzącej wodzie elastyczność mogą też tracić elementy mocujące, które gwarantują dokładne dopasowanie jej do twarzy, co jest kluczowe dla jej skuteczności. Dlatego po kilkukrotnym poddaniu maski działaniom tak wysokich temperatur staje się ona jedynie atrapą. Wtedy trzeba ją wyrzucić.

Nie lepiej jest z substancjami odkażającymi. Nie tylko naruszają materiał maseczki, ale też szkodzą naszemu ciału. – Podchloryn sodu, mocny utleniacz, którego używamy w naszych laboratoriach, to bardzo agresywny środek chemiczny, ale niszczy sprzęty, armaturę łazienkową, glazury, plastiki. Nie wolno go tym bardziej stosować na skórę. Źle wypłukany z tkanin, może ją podrażniać – tłumaczy specjalista. Warto pamiętać, że tylko nieuszkodzona skóra jest skuteczną barierą przeciwwirusową dla naszego organizmu, dlatego należy unikać substancji, które ją niszczą.