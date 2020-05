Kiedy tomografia komputerowa, a kiedy rezonans magnetyczny

Tomografia komputerowa





W tomografii komputerowej (w skrócie TK) do obrazowania wewnętrznych struktur ludzkiego ciała wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Jest to promieniowanie szkodliwe, dlatego - w przeciwieństwie do rezonansu - tomografia nie może być wykonywana zbyt często i nie da się jej zrobić bez skierowania od lekarza.

Badania nie stosuje się u kobiet w ciąży, dzieci poniżej 10 roku życia, osób w podeszłym wieku oraz osób, które przyjęły już w swoim życiu zbyt dużą ilość promieniowania radioaktywnego.

Rezonans magnetyczny





Rezonans magnetyczny (w skrócie RM) to badanie, które cechuje się bardziej zaawansowaną technologią obrazowania, wykorzystującą działanie fal radiowych i pola elektromagnetycznego, które nie są szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Rezonans jest zatem bezpieczniejszy od tomografii, do jego wykonania nie jest potrzebne skierowanie, w razie potrzeby można je powtarzać.

Nie ma ograniczeń wiekowych, badaniu poddaje się i dzieci i osoby starsze. Szczególną uwagę muszę jednak zachować kobiety - rezonansu magnetycznego nie powinno się wykonywać w I trymestrze ciąży.

Najważniejszym przeciwwskazaniem do zastosowania RM jest posiadanie wszczepionych w organizmie urządzeń typu rozrusznik serca, pompa insulinowa, neurostymulator czy też metalowych obiektów i ciał obcych (protezy, implanty, sztuczne zastawki itp.). Silne pole magnetyczne może zaburzyć ich działanie, spowodować przesunięcie obiektów i w efekcie uszkodzić pobliskie tkanki.

Gdzie można zrobić te badania i w jakiej cenie?





Cena każdego z nich zależy od dwóch podstawowych czynników - części ciała, która jest poddawana badaniu oraz placówki, w której jest ono wykonywane.

Ze względu na zastosowaną technologię droższym badaniem jest rezonans magnetyczny. Bywa, że koszt badania danego obszaru jest dwukrotnie większy niż w przypadku badania tego samego obszaru tomografią (np. ceny tomografii komputerowej głowy w warszawskich palcówkach zaczynają się średnio od 200 zł, a ceny rezonansu magnetycznego głowy od ok. 400 zł). Koszty można porównać na stronie Badania.znanylekarz.pl - można tu również sprawdzić, jakie placówki oferują dane badanie w wybranym mieście oraz od razu umówić się na jego przeprowadzenie.

Kiedy wykonuje się tomografię komputerową, a kiedy rezonans magnetyczny?





Oba badania stosuje się w celu uzyskania precyzyjnego obrazu wewnętrznych struktur poszczególnych części ciała i narządów (np. głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej, serca, nerek, wątroby, stawów, mięśni itp.). Na ich podstawie diagnozuje się urazy i choroby, a także monitoruje postępy leczenia.

Tomografię komputerową - jako badanie pierwszego wyboru, wykonuje się rzadko, najczęściej w nagłych przypadkach, np. w celu wykrycia ewentualnych obrażeń wewnętrznych po wypadkach, po udarach. W takiej sytuacji liczy się czas uzyskania wyniku, a tomografia trwa krócej niż badanie rezonansem magnetycznym. Poza tym, badanie to zleca się zazwyczaj w kontekście chorób nowotworowych i neurologicznych.

Rezonans magnetyczny również stosuje się w diagnostyce nowotworów i problemów neurologicznych. Wykonanie takiego badania zleca się także w przypadku stanów zapalnych narządów wewnętrznych, chorób zwyrodnieniowych stawów, czy też niewiadomego pochodzenia bólów i zawrotów głowy. RM wykonuje się też często jako uzupełnienie tomografii komputerowej, gdy wyniki uzyskane tą metodą nie dają jednoznacznej diagnozy.

Materiał Promocyjny