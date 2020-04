Nie daj się alergii

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na czynniki powszechnie tolerowane przez innych ludzi, na przykład sierść zwierząt, pyłki drzew czy traw. Im więcej jest alergenów, tym gorsza jakość życia. O ile stosunkowo łatwo można uniknąć kontaktu z uczulającymi zwierzakami, trudno uciec przed wiosną. Żeby oczyścić drogi oddechowe z drażniących pyłków, nie wystarczy wytarcie nosa czy nawet jego przepłukanie. Odzyskać dobre samopoczucie pomoże nebulizacja.

Nebulizacja to inhalacja przy pomocy nebulizatora, urządzenia, które rozbija lek lub sól fizjologiczną na maleńkie cząsteczki. W postaci mgiełki (aerozolu) trafiają one do oskrzeli, oskrzelików i rozgałęzień w płucach, gdzie zwalczają stany zapalne (leki) lub pomagają oczyścić i nawilżyć drogi oddechowe (sól fizjologiczna i morska).

To, jakiej wielkości cząstki aerozolu wytwarza dane urządzenie, określają współczynniki MMAD i frakcja respirabilna (FR). Ten pierwszy wyrażony w mikrometrach wskazuje, że przynajmniej połowa cząsteczek ma podaną lub mniejszą średnicę. Tu warto zwrócić uwagę na urządzenia o jak najniższych wartościach. W przypadku drugiego z wskaźników wręcz przeciwnie. Wyrażony w procentach, informuje, jaki odsetek cząsteczek aerozolu trafia do dolnych partii układu oddechowego. Im większy procent, tym lepiej.

Żeby nebulizacja była skuteczna, ważne jest jej właściwe przeprowadzenie. Zabieg jest najbardziej efektywny, kiedy prowadzony jest przy spokojnym oddechu. Dlatego wybierając sprzęt do inhalacji, warto zastanowić się, komu będzie służył. Jeśli jego użytkownikami będą osoby dorosłe i większe dzieci, najlepszym rozwiązaniem będzie urządzenie wyposażone w różnej wielkości maseczki. Prawidłowo przeprowadzona nebulizacja jest możliwa tylko przypadku maski, która szczelnie zakrywa cały nos i usta.

Inhalator Alergia STOP zawiera niezbędny zestaw masek. Jego niewielki rozmiar pozwala na łatwe przechowywanie i transport, co ważne w przypadku alergików. Jest też efektywny: oczyszcza z prędkością równą bądź większą 0,3 ml/minutę.

Rodzinom z małym dzieckiem polecamy Inhalator BABY w kształcie przyjaznego króliczka. Został on zaprojektowany specjalnie dla najmłodszych, których „dorosłe”, głośniejsze aparaty mogą przestraszyć zbyt głośnym działaniem. Jest wyposażony w smoczek i pozwala na inhalacje od pierwszych dni życia, nawet w przypadku najbardziej ruchliwych maluchów. Zestaw zawiera maseczki również dla pozostałych domowników.

Inhalatory SANITY pomagają w zwalczaniu alergii, a także takich schorzeń jak infekcje górnych dróg oddechowych, przeziębienie, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, astma oskrzelowa, zapalenie płuc i nawracające zapalenia płuc, rozedma, POChP, bronchit, nadciśnienie tętnicze płuc, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy, zapalenie krtani, ostre i przewlekłe zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych, a także powiększone migdałki.

Można je stosować ze wszystkimi rodzajami leków w postaci ciekłej. Uwaga! Tak jak w przypadku wszystkich nebulizatorów, do inhalacji za ich pomocą nie należy używać olejków eterycznych czy naparów ziołowych. W ich przypadku proces rozbijania na cząstki może doprowadzić do nieprzewidywanych zmian w strukturze tych substancji oraz grozi skurczem oskrzeli.

Materiał Promocyjny