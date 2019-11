PiS dostrzega nadciągający kryzys gospodarczy

Chyba najważniejsze jest takie, że nie ma Jerzego Kwiecińskiego, który w ustępującym rządzie pełnił funkcję ministra inwestycji i rozwoju, a w ostatnich tygodniach dodatkowo także ministra finansów. Kwieciński uznawany jest za jednego z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Wydawał się pewnym kandydatem na stanowisko ministra finansów w jego nowym rządzie. A jeśli nie to, to przynajmniej do utrzymania teki szefa resortu inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński zbierał też dobre recenzje od organizacji pracodawców. Przede wszystkim za to, jak kierował resortem inwestycji i rozwoju, bo na czele Ministerstwa Finansów stał zbyt krótko, by odcisnąć swoje piętno na jego działalności. – Chcę podziękować Jerzemu Kwiecińskiemu, który zdecydował się kontynuować w innych miejscach swoją misję, swoje działania. Jurek był jednym z moich najbliższych współpracowników. Znakomity minister. Bardzo dziękuję panu ministrowi Kwiecińskiemu za wszystkie wyzwania, których się podejmował i które tak skutecznie potrafił adresować – mówił w czasie prezentacji składu nowego rządu premier Mateusz Morawiecki.