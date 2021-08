Obowiązki ministra rozwoju będzie sprawował premier Morawiecki

O tym, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję Jarosława Gowina, poinformował na wtorkowej konferencji prasowej Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

- Pan premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję, biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami „Polskiego Ładu”, które należą do Ministerstwa Rozwoju (...), brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań, co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie, oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremier Jarosława Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dziś do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - ogłosił Piotr Müller.