Zbigniew Ziobro: Dymisja Michała Dworczyka? Wstrzymajmy się

W środę w Sejmie, na tajnym posiedzeniu rząd przedstawił informację na temat cyberataków jakich ofiarą padł m.in. szef KPRM Michał Dworczyk. Hakerzy włamali się na prywatne konto mailowe ministra i przejęli jego korespondencję. Rzekome maile z tego konta są obecnie publikowane w rosyjskim serwisie Telegram.

W rozmowie z RMF FM Zbigniew Ziobro powiedział, że potrzebne jest w tej sprawie profesjonalne śledztwo.

- To jest powód do wyciągania wniosków, jeśli chodzi o profesjonalne działanie polskiego państwa na różnych obszarach. Jeżeli chodzi o komunikację osób pełniących ważne funkcje publiczne to ona od lat jest na podobnym poziomie - powiedział minister sprawiedliwości.

- Mam wrażenie, że na tej samej zasadzie kontakty utrzymywały ze sobą różne ekipy, również rządowe. Myślę, że to doświadczenie, które jest za nami, będzie powodem do wyciągnięcia wniosków, zarówno przez rządzących, jak i opozycję - dodał.

- Wymienianie służbowych informacji poprzez prywatne maile przez współpracowników premiera może budzić wątpliwości, ale te rozmowy służyły rozwiązywaniu problemów państwa - ocenił.

Zapytany, czy Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji, o co apeluje opozycja, odpowiedział: Jeśli śledztwo wykazałoby, że mamy do czynienia z profesjonalnymi działaniami służb rosyjskich GRU, które prowadzą na szeroką skalę zakrojone działania to może się okazać, że również ofiarami tego rodzaju działań padli politycy opozycji. Czy oni też będą się sami podawać do dymisji?

- Powstrzymajmy się przed wnioskami politycznymi, przynajmniej na ten moment. My poznajemy dopiero tę sprawę. Wszystko zależy od ustaleń śledztwa. Jeśli okaże się, że są ku temu podstawy to na pewno będą wyciągane konsekwencje i polityczne i karne również - dodał.