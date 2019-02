Rząd rusza z akcją informacyjną o 5-tce Kaczyńskiego

W piątek rano odbędzie się pierwsza z serii rządowych konferencji o 5-tce Kaczyńskiego.

Jak wynika z naszych informacji, rząd w najbliższym czasie bardzo mocno postawi na kampanię informacyjną, która ma wyjaśnić i przybliżyć szczegóły o propozycjach, które prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował w ubiegłym tygodniu na konwencji. To między innymi po to, aby utrzymać impet i funkcjonowanie tego tematu w mediach. Rząd ma szczegółowy plan wydarzeń i działań, które będą temu służyć na najbliższe tygodnie i miesiące. We wszystko bardzo aktywnie będzie zaangażowany premier Mateusz Morawiecki

W piątek rano konferencji w KPRM z udziałem ministrów z Kancelarii ma dotyczyć szczegółów nowych propozycji. Ich prezentacja odbędzie się w formie “pytań i odpowiedzi” Q&A o najważniejszych szczegółach z propozycji. We wtorek (co już zapowiadali politycy PiS) odbędzie się prezentacja mapy drogowej dotyczącej finansowania 5-tki. W czwartek z kolei odbędzie się prezentacja dotyczące jednego z konkretnych postulatów z tych, które były zaprezentowane przez PiS.

Działania w ramach akcji informacyjnej mają posłużyć do utrzymania obecnej sytuacji, w której to opozycja reaguje tylko w ten czy inny sposób na pomysły PiS.