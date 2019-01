Jacek Sasin: Stefan W. nie miał żadnych motywów politycznych

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin uważa, że sprawca ataku na prezydenta Pawła Adamowicza to osoba chora psychicznie, która w swoim działaniu nie kierowała się motywami politycznymi.

Nożownik, który zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zmieniła w ten sposób wcześniejszą kwalifikację przestępstwa, którą było "usiłowanie zabójstwa". Mężczyźnie grozi od 12 lat więzienia do dożywocia.

– Mamy do czynienia z tragicznym faktem, którego sprawcą jest przestępca. Człowiek, jak wszystko na to wskazuje chory, chory psychicznie, który nie miał żadnych motywów politycznych w swoim działaniu - uważa Jacek Sasin.

Czytaj także: Radosław Sikorski o "dorżnięciu watahy": Taka literacka retoryka

- Każdy kto chce twierdzić inaczej, niestety nie tylko sprzeniewierza się tej woli rodziny, ale też no próbuje dzisiaj, korzystając z tego tragicznego wydarzenia wzniecić jakąś kolejną falę bardzo niedobrej dyskusji - mówił w TVP1 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Sasin komentował również nieobecność Jarosława Kaczyńskiego podczas minuty ciszy w Sejmie. - To zbieg okoliczności, że akurat w tym momencie się taki przypadek zdarzył. Ale naprawdę jest to przypadek. Każdy kto obserwuje działania Jarosława Kaczyńskiego po tej tragedii nie może mieć żadnych wątpliwości jaki jest jego stosunek do tego co się wydarzyło. Spóźnienie się zdarza. Ci którzy chcą z tego robić problem, element ataku, bo już mieliśmy do czynienia z próbami zaatakowania, znowu chcą wzniecać jakąś niedobrą dyskusję zamiast przyjąć dobre intencje - powiedział.