Gowin: W konstytucji nie ma zawieszenia ustawy

- Kontrowersje towarzyszące tej wypowiedzi, wywołane przez polityków opozycji, skłaniają mnie do złożenia im życzenia, aby nauczyli się czytać ze zrozumieniem - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, komentując reakcję na swoje słowa z jednego z wywiadów, w którym ocenił, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości UE "dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy", to rząd może zignorować orzeczenie Trybunału.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął badanie sprawy pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Wszczęty został pierwszy etap procedury, tak zwany etap pisemny.

Decyzję o wyznaczeniu sędziego sprawozdawcy i rzecznika generalnego podjął osobiście prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszystkie dokumenty sprawy trafiły też do tłumaczeń na wszystkie języki krajów członkowskich Unii Europejskiej.



W rozmowie z "Do Rzeczy" wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że rząd może zignorować orzeczenie TSUE.



- Jeżeli Trybunał dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy, to nasz rząd zapewne nie będzie miał innego wyjścia jak doprowadzić do drugiego precedensu, czyli zignorować orzeczenie TSUE jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej. Mówię to z ubolewaniem jako zwolennik integracji. Unia Europejska jest śmiałym i dalekosiężnym projektem, ale może przetrwać tylko jako Europa ojczyzn - powiedział Gowin.

W środowej rozmowie w Polsat News Gowin ocenił, że kontrowersje, wywołane jego wypowiedzią, skłaniają go do "złożenia opozycji życzenia, aby nauczyli się czytać ze zrozumieniem".

- Bądźmy precyzyjni, sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, mają do tego prawo, a Trybunał ma obowiązek odpowiedzieć. Ale nie ma w polskiej konstytucji czegoś takiego, jak zawieszenie ustawy - tłumaczył.

- Gdybyśmy się na to zgodzili, to dowolna grupka sędziów mogłaby zawieszać dowolne prawo uchwalone przez demokratyczny parlament. Ci sędziowie zwrócili się do TSUE, aby potwierdził, że można w Polsce zawieszać ustawy, czyli zrobić coś, co jest sprzeczne z konstytucją - stwierdził. - Ponad prawem wspólnotowym są konstytucje poszczególnych państw - zaznaczył Gowin.

Wicepremier dodał, że cieszy go wniosek opozycji o wotum nieufności dla niego. - Bo w tym sporze chodzi o zderzenie się dwóch modelów integracji europejskiej: my uważamy, że UE powinna być Europą ojczyzn, czyli powinna być płaszczyzną współpracy państw suwerennych, natomiast opozycja wpisuje się w ten nurt szeroki na zachodzie Europy, ale najczęściej marginalny w Polsce, który dąży do tego, żeby zastąpić państwa narodowe i suwerenność, jednym superpaństwem - stwierdził Jarosław Gowin.