Jaki system ochrony zdrowia wybrać w kontekście choroby?

SARS-CoV-2 i dziesiątki tys. zakażeń oraz osób na kwarantannach sprawiły, że wirus zaczął być postrzegany nie tylko jako wyzwanie zdrowotne, ale i proceduralne.

Jak pokazują analizy prowadzone przez wydawnictwa branży zdrowotnej, Polacy za kluczowe elementy strategii medycznej uważają:

szybkość konsultacji lekarskich

możliwość bezproblemowej diagnostyki - co np. w przypadku koronawirusa jest utrudnione

standard opieki po wykryciu choroby.

Jednocześnie jednak np. 1,3 mln mieszkańców Polski nie jest w ogóle objętych strukturą ubezpieczenia zdrowotnego świadczonego w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Częściowo problem ten - szczególnie widoczny wobec epidemii koronawirusa - niwelują prywatne pakiety medyczne.

Ubezpieczenie zdrowotne a ochrona medyczna





Co zrobić, jeśli potencjalny pacjent obawia się pandemii, a jednocześnie nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma je w bardzo okrojonym zakresie lub odnotowuje wątpliwości co do jego skuteczności? Ciekawym rozwiązaniem są prywatne pakiety medyczne, które pozwalają rozwiązać kluczowe problemy organizacyjne. To m.in.:

długi czas oczekiwania na pomoc medyczną lub po prostu brak takiej opieki wynikający z braku składek

wysokie koszty wizyt prywatnych u lekarza liczonych pojedynczo

długie kolejki oraz czas oczekiwania na wizyty u specjalistów.

Prywatny pakiet medyczny zapewnia bowiem ominięcie proceduralnych ograniczeń. Regularnie opłacana składka przekłada się na opiekę lekarską, w przypadku której:

pacjent sam ustala optymalny dla niego pakiet medyczny dostosowany pod względem budżetu i zakresu ochrony

istnieje możliwość dobory ochrony wg liczby osób - np. indywidualny pakiet medyczny lub wariant dla rodziny lub dwojga seniorów

chory eliminuje ryzyko nadmiernych kosztów wywołanych np. kilkoma konsultacjami miesięcznie

opieka realizowana jest w różnych lokalizacjach w Polsce na równie wysokim poziomie.

W sytuacji, gdy koronawirus wymaga szczególnie szybkiej reakcji pacjenta i lekarza - a zarazem zaawansowanej diagnostyki np. pod kątem płuc - jakość opieki odgrywa bardzo dużą rolę.

Kto szczególnie skorzysta z pakietów medycznych?





Prywatna opieka medyczna to domena głównie osób pracujących w oparciu o kontrakty B2B - np. menedżerów średniego i wysokiego szczebla - czy freelancerów rezygnujących z tradycyjnego systemu opieki zdrowotnej. Jednak grupa beneficjentów jest znacznie szersza. To sporo osób pracujących na codzień w ramach umów o dzieło czy regularnych zleceń - niskie ceny pakietów medycznych pozwalają zachować im bardzo dobry standard opieki zdrowotnej w atrakcyjnym przedziale kosztów. Trendy pokazują jednak również, że pakiety medyczne to coraz częściej popularny wybór w przypadku osób, które i tak - np. na podstawie umowy o pracę - objęte są składkami zdrowotnymi. Mimo to wybierają prywatne pakiety medyczne ze względu na pewność ich jakości. W czasach pandemii koronawirusa ten czynnik nabiera - w kontekście diagnostyki i opieki - szczególnego znaczenia.

Materiał Promocyjny