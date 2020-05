Jak mocno epidemia uderza w prywatne usługi medyczne?

Bankructw na masową skalę nie przewidujemy, ale na pewno z rynku zniknie dużo podmiotów, które miały wysokie koszty stałe. Rządowy program pomocowy w postaci tarczy antykryzysowej pomaga w kwestii składek ZUS, dopłat oraz pożyczek. Jednak z sygnałów, które otrzymujemy od naszych klientów wynika, iż do największych obciążeń należą czynsze – szczególnie bolesne dla klinik i gabinetów w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców.

Medical Finance Group szacuje, iż prywatne gabinety oraz kliniki, w zależności od kategorii usług mogą czasowo stracić od 30 do nawet 100 proc. klientów. Zdaniem ekspertów psychologiczny efekt kwarantanny może spowodować bardzo powolny powrót to stanu z przed wprowadzenia restrykcji. Firma prognozuje, iż popyt na zabiegi chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej powróci do poziomu z przed wybuchu epidemii, dopiero w okresie od 3 do 6 miesięcy.

Dotychczas większość klientów klinik korzystała z zewnętrznego finansowania. Szacujemy, że było to nawet 60 proc. wszystkich płatności. Nowe przepisy obniżyły 5-krotnie limit kosztów pozaodsetkowych. Z naszych obserwacji wynika, iż klienci, którym trudniej będzie uzyskać pożyczkę – zdecydują się na przełożenie zabiegu, bądź leczenia na drugą połowę roku.

Autor: Jakub Czarzasty, Prezes Medical Finance Group

Materiał Promocyjny