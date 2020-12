Nowe nazwiska w projekcie Polska 2050 Hołowni

To niejedyne nazwisko, którego dołączenie do ruchu Polska 2050 ogłosił w ostatnich dniach Szymon Hołownia. W ubiegły piątek przedstawił cztery nowe osoby. To ekolożka Katarzyna Jagiełło (związana w przeszłości z Greenpeace), europeistka Anna Radwan-Röhrenschef, radny z Łodzi Bartłomiej Dyba-Bojarski (wcześniej w klubie radnych PiS, zrezygnował kilka miesięcy temu). A think tank Hołowni będzie wspierać doktor ekonomii Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Jak wspominał Hołownia, nowe osoby w jego środowisku są z „różnych stron". Jak mówi nam nieoficjalnie jeden z polityków Polski 2050, transfery mają pokazać, że projekt ma skrzydła i jest na tyle szeroki, by zmieścić ludzi o bardzo różnych poglądach czy drogach życiowych. – W ten sposób kierujemy przesłanie do różnych grup na szeroko pojętej opozycji. To coś w rodzaju politycznego mikrotargetowania do konkretnych ludzi, ale jednocześnie tworzymy projekt o bardzo szerokich skrzydłach w sferach, które są dla nas ważne – zauważa nasz rozmówca. W ostatnich miesiącach jednym z ważniejszych tematów wokół ruchu Szymona Hołowni było to, czy i kto zasili jego szeregi w Sejmie. Obecnie jedyną reprezentantką Polski 2050 jest posłanka Hanna Gill-Piątek, która dostała się do parlamentu z list Lewicy. Hołownia nowych transferów w Sejmie jednak nie zapowiedział. Jak przyznał w trakcie konferencji prasowej, gdzie ogłosił nowe nazwiska, jego ruch nie powstał po to, by dokonywać transferów i „przesuwać fotele w Sejmie", tylko po to, by do Sejmu wprowadzać nowych ludzi.