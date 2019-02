Marek Jurek: Jarosław Kaczyński uczył się od Lecha Wałęsy

Najbardziej zniechęca w PiS to cwane ogrywanie opinii publicznej. Bycie w każdej kluczowej sprawie „za, a nawet przeciw". Pewnie Jarosław Kaczyński nauczył się tego od Lecha Wałęsy.

Plus Minus: Przechodzenie od porażki do porażki, kolejne upadki. Pana marszałka to bawi?

Marek Jurek: Ma pan na myśli kolejne próby tworzenia „umiarkowanych liberalnych centroprawic", wszystkie te Ruchy Stu, Republikanów, Polski Najważniejsze i tuzin innych „projektów", których nazw i składu nikt już nie pamięta. Wiara w magiczną moc konformizmu bywa zabawna. Zasady są solidniejsze.

Mówiłem o kibicowaniu piłkarzom Polonii Warszawa.

Polonia generalnie dzieli losy Polski, raz na wozie, raz pod wozem.

A pan zawsze na trybunach. Pierwsze mistrzostwo Polski w 1946 roku. Tego siłą rzeczy pan nie mógł widzieć, ale to był ciekawy rok.

Rok po powrocie Mikołajczyka do kraju. Rozpaczliwa nadzieja, która zamieniła się w katastrofę.

Następne mistrzostwo Polonii to 2000 rok. Akcja Wyborcza Solidarność zaczyna się sypać...

AWS to było ostatnie udane zjednoczenie polskiej prawicy. A w 2001 roku, gdy poparcie dla AWS spadło, uważałem, że powinien powstać quadrumvi...