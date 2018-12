Bańka: Cel to 20 milionów turystów w 2020 roku

Dwie ustawy, akcja "Polska za pół ceny", popularyzowanie polskiej turystyki w internecie i wzrost podróży krajowych oraz przyjazdów zagranicznych turystów do Polski to główne sukcesy trzech ostatnich lat Ministerstwa Sportu i Turystyki

Trzy lata działań w Ministerstwie Sportu i Turystyki podsumował dzisiaj podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym minister Witold Bańka. Większą część spotkania z dziennikarzami poświęcił sportowi. O turystyce powiedział, że w zeszłym roku do Polski przyjechało 18,4 miliona zagranicznych turystów, a w tym roku spodziewanych jest 19 milionów gości. - Nasz cel na przyszły rok to zbliżenie się do granicy 20 milionów - mówił Bańka.

Jak dodał, rekordowe wyniki nie oznaczają, że można spocząć na laurach - trzeba nadal stwarzać warunki, aby branża turystyczna rozwijała się jeszcze lepiej. W tym kontekście wspomniał o konieczności prowadzenia nowoczesnej promocji. Przywołał działania Polskiej Organizacji Turystycznej, która "coraz bardziej stawia na nowoczesne technologie i marketing w nowym wydaniu".

Wspomniał też, że wiele zagranicznych organizacji turystycznych i prestiżowe przewodniki pokazują Polskę jako kraj bezpieczny, atrakcyjny i oferujący wysoką jakość usług.

W broszurze wydanej na trzylecie ministerstwo zamieściło kilka liczb i faktów dotyczących turystyki. Można dowiedzieć się z niej, że udział turystyki w Produkcie Krajowym Brutto wynosi "około 6 procent". Turystyka daje pracę 700 tysiącom ludzi, a "wpływy z turystyki" (zapewne chodzi o przychody) w 2017 roku wyniosły 116,7 miliarda złotych i były o 5,8 procent większe niż rok wcześniej.

W broszurze odnotowano wejście w życie 1 lipca tego roku przygotowanej przez MSiT a "skonsultowanej ze 168 podmiotami" Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. "Nowe przepisy zwiększają poziom ochrony klientów biur podróży oraz podmiotów oferujących powiązane usługi turystyczne".

Ochronie klientów służyło też uruchomienie w listopadzie 2016 roku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Do końca drugiego kwartału tego roku TFG zgromadził 67,1 miliona złotych.

W dziale omawiającym turystykę krajową do wydarzeń resort zaliczył organizowaną dwa razy w roku (wiosna i jesień) akcję "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny". W ostatniej swoje usługi świadczyło 757 hoteli, muzeów, restauracji, atrakcji turystycznych i klubów sportowych. A podczas jej pięciu dotychczasowych edycji z tańszych usług turystycznych skorzystało 544 700 ludzi.

W ciągu dwóch lat gwałtownie wzrosła liczba krajowych podróży turystycznych. W 2015 roku wyjechało z domu 40 milionów Polaków, a w 2017 już 45,9 miliona, o 15 procent więcej. W co najmniej jednym wyjeździe turystycznym uczestniczyło wtedy 59 procent mieszkańców Polski, czyli pół miliona więcej niż w 2016 roku.

Jak podaje resort, w zeszłym roku Polskę odwiedziło 18,3 miliona turystów z zagranicy, o 9 procent więcej niż w 2015 roku. Najszybciej przybywało Chińczyków - 55 procent, Izraelczyków - 50 procent, Koreańczyków z Korei Południowej - 18 procent i mieszkańców Indii - 10 procent. W sumie goście wydali 32,6 miliarda złotych.

Do sukcesów zaliczono w ministerialnym podsumowaniu promocję polskiej turystyki w internecie. Wymieniono tutaj zaproszenie do Polski siedmiorga zagranicznych wideoblogerów, których "łączne zasięgi to 11 milionów".

Odnotowano też objęcie przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka funkcji wiceprezesa European Travel Commission, organizacji skupiającej narodowe organizacje turystyczne. "Powierzenie tej funkcji prezesowi POT to dowód zaufania do Polski oraz docenienie pracy, którą wykonujemy na rzecz rozwoju branży turystycznej" - mówi cytowany w materiale minister Witold Bańka.