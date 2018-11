Tunezja ma nowego ministra turystyki

René Trabelsi zastąpi na stanowisku szefa resortu turystyki Selmę Elloumi Rekik. Nowy minister jest doświadczonym przedsiębiorcą, i jak podkreślają lokalne media, wyznawcą judaizmu

5 listopada stanowisko ministra turystyki Tunezji zostało powierzone René Trabelsiemu, który w rządzie premiera Youssefa Chaheda zastąpi Selmę Eloumi Rekik, informuje portal Destination Tunisie.

Decyzja odczytywana jest pozytywnie przez lokalną branżę, ponieważ Trabelsi jest doświadczonym przedsiębiorcą turystycznym. Kojarzony był dotychczas z założonym przez siebie biurem podróży RFT (Royal First Travel), które działało na rynku francuskim. Firma stała się jednym z najważniejszych specjalistów od Tunezji, a klientów wysyłała głównie na Dżerbę, rodzinną wyspę ministra.

Trabelsi dał się poznać jako prężny przedsiębiorca - wprowadził loty czarterowe do Tabarki, pielgrzymki do synagogi Al-Ghariba na Dżerbie i wycieczki dla finalistek popularnego we Francji programu „Super Mamie".

O nowym ministrze mówi się - podaje portal - że zna się zarówno na sektorze hotelarskim jak i lotniczym, a co równie ważne, nie traci czasu na spotkania towarzyskie, tylko ciężko pracuje.