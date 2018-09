Google oferuje wycieczki i atrakcje turystyczne

Użytkownicy nadal potrzebują rozwiązań, które pozwolą w jednym miejscu przeglądać atrakcje turystyczne odwiedzanych miejsc, mówią twórcy nowej aplikacji Google’a Touring Bird

Pod koniec zeszłego roku niewielki zespół Area 120, który jest wewnętrznym inkubatorem Google'a, zajmującym się projektami eksperymentalnymi, rozpoczął prace nad narzędziem, które pozwoli podróżnym jeszcze łatwiej zarezerwować atrakcje w odwiedzanych miejscach.– Naszym celem jest poprawienie doświadczeń związanych z podróżą przez umieszczenie wycieczek zorganizowanych, innych aktywności, biletów wstępu i rekomendacji w jednym miejscu. Aby mieć pewność, że nasi użytkownicy otrzymują oferty ciekawe i zgodne z ich oczekiwaniami, podjęliśmy współpracę z największymi partnerami turystycznymi, (do systemu) włączamy też wskazówki od mieszkańców i ekspertów turystycznych – informuje zespół Area 120. Narzędzie pozwala przeglądać propozycje według zadanych kryteriów i porównać oferty do największych atrakcji od różnych organizatorów. Touring Bird pomaga też stworzyć indywidualne programy zwiedzania, podpowiada, kiedy na przykład odwiedzić wybrane muzeum, żeby uniknąć tłumów, i ile czasu zarezerwować na wizytę. Jeśli internauta chce zarezerwować konkretną ofertę, system przekieruje go na stronę organizatora. Z narzędzia można korzystać na razie tylko po angielsku, zarówno z tradycyjnych komputerów jak i z urządzeń mobilnych. Obecnie w systemie znajduje się 20 miast z Europy, Ameryki Północnej i Azji, w przeciągu najbliższych miesięcy mają pojawiać się kolejne.