Dobre pierwsze półrocze dla Grecji

O 19,1 procent wzrosła liczba turystów przyjeżdżających do Grecji od stycznia do czerwca tego roku, wynika z analiz tamtejszego Banku Centralnego

9,45 miliona turystów przyjechało do Grecji w pierwszym półroczu tego roku, podaje Grecki Bank Centralny. Dla porównania rok wcześniej było ich 7,94 miliona, co przekłada się na wzrost o 19,1 procent. Zmiana dotyczyła zarówno przylotów jak i przyjazdów drogą lądową, na lotniczych punktach kontroli zanotowano wzrost pasażerów o 18,3 procent, na drogowych przejściach granicznych o 22,2 procent. W pierwszym półroczu najwięcej gości przyjechało z krajów Unii Europejskiej, konkretnie 6,726 miliona (+26,2 procent), spoza Wspólnoty było ich 2,73 miliona (+4,6 procent). Jeśli wziąć pod uwagę tylko kraje źródłowe ze strefy euro zmiana wynosi na plus 22,3 procent, odwiedzających spoza niej było o 30,6 procent więcej. Od stycznia do czerwca do Grecji wybrało się o 38,9 procent więcej Niemców (1,45 miliona), o 11 procent więcej Francuzów (459 tysięcy), o 10,5 procent Brytyjczyków (1,05 miliona) i o 16,5 procent więcej Amerykanów (348 tysięcy). Spadki zanotowano natomiast w przypadku Rosjan, których było o 18,7 procent mniej rok do roku (152 tysiące).

Bank przeanalizował też przychody z turystyki w pierwszym półroczu tego roku, które były o 18,9 procent większe rok do roku. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali o 29,6 procent więcej (3,42 miliarda euro), ci spoza niej o 0,2 procent mniej (1,28 miliarda). W przypadku gości ze strefy euro zmiana wyniosła 29,8 procent na plus (2,12 miliona euro), u tych spoza niej wzrost wyniósł 29,3 procent (1,29 miliona). Analiza największych rynków źródłowych pokazała, że Niemcy zostawili w kraju o 44,5 procent więcej pieniędzy (972 miliona euro), Francuzi o 11,9 procent (276 miliona), Brytyjczycy o 7 procent (707 milionów), Amerykanie o 5,4 procent (288 miliona euro), a Rosjanie o 23,4 procent mniej (99 milionów euro).

