Stabilna sytuacja Egiptu pomaga turystyce

O 41 procent wzrosła liczba odwiedzających Egipt w pierwszym półroczu tego roku. Minister turystyki zapowiada kolejne działania, które mają poprawić konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej

W pierwszym półroczu tego roku do Egiptu przyjechało około 5 milionów turystów, czyli o 41 procent więcej niż rok wcześniej, donosi agencja Reuters, powołując się na dane od anonimowego przedstawiciela rządu. Przychody z tego segmentu gospodarki, będącego jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania walut, wzrosły natomiast o 77 procent do około 4,8 miliarda dolarów. – Wskaźniki pokazują, że do końca roku sektor zarobi około 9 miliardów dolarów – dodaje rozmówca i podkreśla, że największe wzrosty w przyjazdach mają dotyczyć rynków z Europy Zachodniej, Włoch, Niemiec i Ukrainy. W zeszłym roku przychody z turystyki wyniosły 7,6 miliarda dolarów. W kontekście liczby turystów dla kraju punktem odniesienia jest rok 2010, kiedy to do Egiptu przyjechało 14,7 miliona gości.Rania al-Mashat, minister turystyki Egiptu, tłumaczy w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Daily News Egypt", że trend wzrostowy to wynik stabilnej sytuacji w kraju oraz zasługa polityków, którzy wspierają ten segment gospodarki i budują dobre relacje z zagranicą. Al-Mashat zapowiada, że ministerstwo uruchomi niedługo nową kampanię, której hasłem przewodnim będzie slogan „Ludzie dla ludzi" („People to People"). Reklamy mają pokazać mieszkańców Egiptu, ich zwyczaje, tradycję i kulturę. Plan obejmuje też promocję Wielkiego Muzeum Egipskiego (Grand Egyptian Museum – GEM) pod hasłem „GEM 2020". Minister zapowiada, że poszczególne kierunki turystyczne będą również reklamowane indywidualnie w oparciu o ich unikalne cechy marketingowe. Szefowa resortu podkreśla, że Egipt wykorzystywać będzie do promocji bardziej nowoczesne nośniki, już teraz kampanie prowadzone są w popularnych mediach społecznościowych. Zmiany wprowadzane przez al-Mashat obejmą też sektor usług hotelowych – ministerstwo pracuje nad stworzeniem nowych zasad kategoryzacji obiektów, zgodnych z międzynarodowymi standardami. – Podjęliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku, do Egiptu przyjechał ekspert turystyczny, który przeanalizował nowe normy dla hoteli – informuje al-Mashat i dodaje, że pracownicy i inspektorzy z departamentu hoteli w ministerstwie turystyki wezmą udział w szkoleniu z nowego systemu. Minister zaznacza, że branżę turystyczną w Egipcie w 98 procentach tworzy sektor prywatny, a rolą ministerstwa jest nadzorowanie i regulowanie branży.