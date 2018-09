Turcja inwestuje w Wyspę Demokracji i Wolności

Turecka wyspa Yassiada (lub Yassi Ada) znajdująca się u wybrzeży Stambułu, na Morzu Marmara, w 2013 roku została przemianowana na Wyspę Demokracji i Wolności

Obecnie na wyspie kończy się wielka inwestycja, którą zlecił prezydent Recep Tayyip Erdogan - pisze "Hurriyet Daily News".Niewielka wyspa była miejscem, na którym osiedlali się wygnańcy polityczni od IV wieku n.e. Cesarz Bizancjum Teofilos, rządzący w latach 829-842 zbudował na wyspie klasztor prawosławny. Z kolei patriarcha Ignatios, wygnany na wyspę w 860 roku, zbudował tam kościół. W 1859 roku wyspę kupił Henry Bulwer, brytyjski ambasador w Stambule. Zgodę na sprzedaż wyspy wydał ówczesny sułtan. Brytyjczyk wybudował na wyspie fortyfikację, przypominającą zamek i posiadłość w środku wyspy. Po pewnym czasie Bulwer wystawił wyspę na sprzedaż. Wyspę kupił od niego Ismail Pasza, kedyw Egiptu.W 1947 roku wyspa została kupiona przez turecką marynarkę wojenną. Po zamachu stanu w 1960 roku sądzono na niej członków Partii Demokratycznej - premiera Adnana Menderesa i ministrów Fatina Rüştü Zorlu oraz Hasana Polatkana. Teraz na wyspie do 2019 roku ma powstać hotel mający 125 pokojów. W ramach inwestycji na wyspie powstanie też 30 bungalowów, centrum konferencyjne, które może gościć 600 osób i meczet, w którym będzie się mogło modlić 1200 wiernych. Na wyspie powstaną też muzea, kawiarnie i restauracje. - Wyspa Demokracji i Wolności to jeden z projektów prezydenta Erdogana. Poprosił o to, by projekt został zrealizowany do lutego 2019 roku - mówi Arif Parmaksiz, prezes Customs and Tourism Enterprises (GTI) oraz przewodniczący Izby Handlowej i Przemysłowej w Nevşehir, który realizuje projekt. - Skończymy go w terminie - dodaje. Jak mówi Parmaksiz projekt został zainicjowany przez wiceprzewodniczącą rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Wyspa ma ok. 18,3 hektara powierzchni. Jej najwyższy punkt znajduje się 740 m n.p.m.