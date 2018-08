„Widoki jak z "Pana Tadeusza", ścieżki jak z "Hobbita"

Wyłoniono osiem najlepszych blogów, których autorzy powalczą o zwycięstwo w finale „Turystycznych Mistrzostw Blogerów". Ich zadaniem było przygotowanie relacji z podróży po wybranym regionie

Konkurs jest inicjatywą Polskiej Organizacji Turystycznej i pierwszą w Polsce akcją mającą na celu stworzenie unikalnych przewodników po miejscach pomijanych w tradycyjnych informatorach turystycznych. Szesnastka blogerów wyłonionych w poprzednim etapie konkursu przygotowała plany swoich podróży we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi (ROT). Następnie blogerzy odwiedzili wybrane miejsca i stworzyli obszerne relacje opatrzone zdjęciami, które poddane zostały ocenie internautów oraz kapituły. Po podsumowaniu wyników głosowania internetowego, zasięgów wygenerowanych przez blogerów oraz głosów kapituły ogłoszono, kto przejdzie do kolejnego etapu."Wybór finałowej ósemki Turystycznych Mistrzostw Blogerów nie był łatwy. Wszyscy autorzy prezentowali bardzo wysoki poziom. Pod uwagę braliśmy nie tylko oceny jurorów, lecz także wyniki głosowania Internautów oraz zasięgi, jakie udało się wygenerować influencerom podczas Mistrzostw. Obradowaliśmy długo, ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzę, że podjęliśmy dobrą decyzję. Z niecierpliwością czekam na kolejne wpisy i materiały wideo na blogach autorów – komentuje w komunikacie prasowym POT, wiceprezes Agnieszka Jędrzejczyk. Do finału dostali się reprezentanci ośmiu regionów: Alicja Rapsiewicz pokazała województwo kujawsko-pomorskie przez pryzmat nieodkrytej przez turystów Doliny Dolnej Wisły, kryjącej krzyżackie zamki i drewniane chaty mennonitów.Przewodnik po województwie zachodniopomorskim z nadmorską trasą do pokonania z dziećmi udowodnił, że istnieją alternatywny dla plażowania oraz budek z goframi. Kaja Wolnicka spróbowała tam m.in. jazdy konnej na plaży i spróbowała odnaleźć wyjście z największego roślinnego labiryntu w Polsce. Drewniane perły podkarpackiej architektury przedstawił Bartłomiej Szaro, kusząc przy okazji „widokami jak z "Pana Tadeusza", ścieżkami jak z "Hobbita" i jedzeniem... jak u babci". Lubelszczyzna zachwyca na nowo widziana z perspektywy kajaka płynącego po Bugu (z mopsem na pokładzie!). „Podziwialiśmy mieniące się w słońcu kopuły cerkwi, poznaliśmy tradycję Brodaczy i próbowaliśmy smakołyków w magicznym Uroczysku." wspomina spływ Karolina Siwkiewicz. Po Mazowszu oprowadziła nas blogerka odkrywająca na nowo uroki ostatniej „dzikiej" rzeki europejskich stolic – Wisły. Aleksandra Świstow zaprasza „Chodź NA Wisłę, bo na Wiśle jest fajnie!". Autorka bloga Taste&Travel zaprosiła czytelników do województwa lubuskiego, gdzie znaleźć można odpowiedź na pytanie czy trzeba jechać do „Bordeaux lub Toskanii, aby zobaczyć pola pełne winorośli i zdegustować świetnie zbalansowane, jakościowe wina". W województwie łódzkim możliwe okazało się natomiast nie tylko zwiedzanie, ale też podróż w czasie. „Wystarczy udać się do Rogowa w województwie łódzkim, aby cofnąć się w czasie o 100 lat i przejechać zabytkową koleją wąskotorową" – opisują swoją przygodę Kamila i Paweł Florczak. Na Warmię, traktowaną niesłusznie „jak uboższa kuzynka znanych i lubianych Mazur", zabrali czytelników Dorota i Jarek Kowalscy. Sprawdzili oni jak smakują lokalne specjały przygotowywane przez rdzennych i nowych, ale już zakochanych w tej okolicy mieszkańców. Przed nami trzeci i ostatni etap rywalizacji. Finaliści mają do zrealizowania dwa zadania. Pierwsze to przygotowanie kolejnego wpisu z podróży po regionie. Blogerzy ponownie wyruszą w podróż po okolicy i skorzystają z lokalnych atrakcji, wybranych wspólnie z przedstawicielami Regionalnej Organizacji Turystycznej. Swoje przygody uwiecznią tym razem także w materiałach wideo w formie vloga, teledysku lub wideo-pocztówki – to druga część finałowego zadania. Film zostanie opublikowany na odpowiednim kanale blogera (YouTube, Facebook) oraz na jego blogu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel, a zwycięzcy nagrodzeni podczas uroczystej gali finałowej.