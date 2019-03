Brytyjski MSZ ostrzega przed Marokiem

Podwyższone zagrożenie terrorystyczne to powód, dla którego brytyjski MSZ zmienił treść komunikatu dotyczącego podróży do Maroka

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uaktualniło ostrzeżenie przed wyjazdami do Maroka. „Marokańskie władze ostrzegają o podwyższonym zagrożeniu terrorystycznym, co związane jest z liczbą mieszkańców sympatyzujących lub należących do organizacji Daesh (wcześniej ISIS) i innych grup ekstremistycznych, regularnie informuje też o rozbiciu kolejnych komórek terrorystycznych na terenie kraju. Niektóre z nich planowały przeprowadzenie ataków na instytucje rządowe, w miejscach publicznych i tych odwiedzanych chętnie przez turystów" – czytamy w komunikacie.

MSZ podkreśla, że potencjalne zamachy mogą uderzać w turystów zagranicznych, choć nie muszą celować w konkretne grupy. Podróżni powinni przez cały czas zachować ostrożność. W zeszłym roku w grudniu w czasie wycieczki górskiej w pobliżu najwyższego szczytu w górach Atlas, Toubkal, zamordowane zostały dwie turystki. W kwietniu 2011 roku 17 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku eksplozji bomby w restauracji Argana w Marrakeszu.

W popularnych miejscach, także w hotelach, może pojawić się więcej pracowników ochrony, mogą być też wdrażane inne środki zapobiegawcze – pisze MSZ. Przypomina on także, że w innych krajach istnieje podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych na obywateli Wielkiej Brytanii z powodu konfliktów w Iraku i Syrii.