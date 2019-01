Rosną pensje w brytyjskiej turystyce

O 3,16 procent wzrosło średnie wynagrodzenie w turystyce w Wielkiej Brytanii. Przeciętnie w branży zarabia się tam 26 854 funtów rocznie, podaje portal Travel Weekly

W Wielkiej Brytanii pensje w turystyce rosną nieprzerwanie od czterech lat. W 2018 roku średnie wynagrodzenie dla nowych pracowników zajmujących szeregowe stanowiska wynosiło 24 798 funtów rocznie i było o 7,45 procent wyższe rok do roku - podaje portal Travel Weekly, powołując się na analizę, którą przeprowadziła firma rekrutacyjna C&M Travel Recruitment i C&M Executive Recruitment.

Podwyżka w 2017 roku wyniosła 5,41 procent, rok wcześniej było to 5,52 procent, a w 2015 roku - 5,27 procent. Średnie wynagrodzenie wzrosło natomiast o 3,16 procent do 26 854 funtów, w 2017 roku - o 1,58 procent, w 2016 - o 1,8 procent, a w 2015 - o 1,46 procent.

Na stanowiskach menedżerskich, gdzie pensje przekraczają 40 tysięcy funtów, wynagrodzenie wzrosło o 1,87 procent do 55 603 funtów (rok wcześniej - o 0,87 procent, przed dwoma laty - o 1,53 procent). Mimo to lepiej zarabiającym nadal nie udało się dojść do poziomu z 2014 roku, kiedy roczne wynagrodzenie kadry zarządzającej wynosiło około 58 418 funtów.

Z raportu wynika, że różnice w wysokości pensji między różnymi częściami kraju zmniejszyły się już w zeszłym roku, ale nadal istnieją. Podczas gdy na północy podwyżka wyniosła 6,93 procent do średnio 23 495 funtów, to na południu wynagrodzenie spadło o 0,26 procent do minimalnie 27 926 funtów. Oznacza to, że obecnie różnica w zarobkach wynosi 17,23 procent, jeszcze rok temu było to 24,11 procent, w 2016 roku - 21,86 procent, w 2015 - 19,19 procent, a w 2014 - 17,97 procent.

W zeszłym roku o 7 procent spadła liczba wakatów w branży turystycznej, po tym, jak w 2017 roku wzrosła o 23 procent. O pracę w branży turystycznej ubiegało się też o 14 procent mniej kandydatów niż rok wcześniej. Wzrost pod tym względem w 2017 roku w porównaniu z 2016 wyniósł 40 procent. C&M podkreśla, że oba wskaźniki są nadal bardzo wysokie, a zeszły rok był pod względem liczby zainteresowanych podjęciem pracy w turystyce na drugim miejscu od 2012 roku, kiedy to firma zaczęła prowadzić analizy.

Dyrektor C&M Barbara Kolosinska mówi, że choć branża ma za sobą dobry okres w wymiarze kadrowym, to przedsiębiorstwa nadal zmagają się z brakiem doświadczonych fachowców i wydaje się, że w tym roku nic się w tej kwestii nie zmieni. Dla szukających pracy może to oznaczać, że oferty staną się jeszcze atrakcyjniejsze.