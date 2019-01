Jak z dziećmi, to najlepiej na Kretę

Kreta jest najlepszym miejscem na wakacje nad morzem dla osób podróżujących z dziećmi, wynika z badania przeprowadzonego wśród tysiąca brytyjskich rodzin przez portal On the Beach

Brytyjska agencja turystyczna On the Beach przeprowadziła badanie, którego celem było wyłonienie najlepszych kierunków na wakacje dla rodzin z dziećmi w Europie. Ocenie poddano 50 nadmorskich miejsc w 10 krajach: Bułgarii, Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Turcji, we Francji, Włoszech, na Cyprze i Malcie.

Pytani przyznawali punkty poszczególnym kierunkom w pięciu kategoriach: średnie temperatury powietrza i morza, atrakcje dla dzieci (parki wodne i tematyczne), długość lotu i średnia cena za pobyt czteroosobowej rodziny w 2018 roku. Każdy z kierunków mógł uzyskać w sumie 100 punktów.

Najlepszym miejscem dla rodzin z dziećmi okazała się Kreta z wynikiem 85,2 punktu, na drugim miejscu znalazła się Costa Blanca (84,3), na trzecim Cypr (83,2), na czwartym Costa Brava (82,9), a na piątym Costa Dorada (82,8). Drugą piątkę otwiera Majorka (82,6), za nią uplasowały się: Malta (81,9), Korfu (80,6), Sardynia (82,6) i Costa de la Luz (80,5). W zestawieniu znalazło się w sumie 16 regionów bądź kurortów hiszpańskich.

Dla 54 procent pytanych najważniejszym kryterium wyboru był stosunek ceny do jakości. Okazuje się, że dla Brytyjczyków najtańsze są wyjazdy na La Palmę, następnie na Costa Calida i Costa Brava. W tym zestawieniu na czwartym miejscu uplasowała się Kefalonia, na piątym Algarve.