Asystent Google pomoże zaplanować podróż

Na hasło „OK Google. Porozmawiaj z eSky” Ewa, asystent głosowy Google’a, znajdzie informacje na temat kierunków podróży i wyszuka najtańsze loty

Asystent Google to pierwszy asystent głosowy, który mówi po polsku. Co więcej, komunikując się z nim, nie trzeba używać specjalnych komend, reaguje on na codzienny, naturalny język. Asystent poda informacje na przykład o pogodzie, wyśle głosowo wiadomość do znajomego w trakcie prowadzenia auta czy przypomni o zakupach.

Poniżej dalsza część artykułu

Polska wersja asystenta pomaga również w planowaniu podróży. Usługa ta to efekt współpracy Google Polska i eSky, firmy zajmującej się sprzedażą usług turystycznych przez internet. Aby połączyć się z Asystentem Google, należy powiedzieć „OK Google", a następnie za pomocą hasła „Porozmawiaj z eSky" wywołać Ewę - głosowego konsultanta podróży.

Pytania, które można zadać Ewie, to na przykład: „Ile kosztują bilety z Paryża do Madrytu?", „Dokąd można polecieć z Katowic?" czy „Gdzie są najlepsze parki rozrywki?". - Asystent Google we współpracy z eSky wyszuka najlepsze połączenia lotnicze i przekieruje użytkownika na naszą stronę, gdzie będzie on mógł zarezerwować bilet. Planowanie podróży będzie proste, szybkie i wygodne jak zwykła rozmowa - mówi dyrektor ds. komunikacji marketingowej eSky Anna Wiertel, cytowana w komunikacie firmy.

Testy polskojęzycznej wersji Asystenta Google trwały od dłuższego czasu, jednak dostęp do usługi mieli nieliczni, wybrani losowo użytkownicy. W ciągu najbliższych tygodni Google udostępni asystenta wszystkim polskim użytkownikom smartfonów z systemem Android 5.0 lub wyższym, bez instalowania jakichkolwiek aplikacji. Posiadacze urządzeń z systemem iOS będą mogli pobrać aplikację Asystent Google z App Store. Wirtualny pomocnik Google będzie również dostępny na kompatybilnych słuchawkach bezprzewodowych.

Więcej informacji o Asystencie Google na stronie www.asystent.esky.pl.