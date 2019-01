Zagraniczni turyści wrócili do Tunezji

Resort turystyki podaje, że miniony rok był najlepszym dla tunezyjskiej turystyki w ostatniej dekadzie. Kraj odwiedziło 8,3 miliona osób

Z danych Ministerstwa Turystyki i Rzemiosła, na które powołuje się agencja informacyjna Tunis Afrique Presse (TAP), wynika, że od stycznia do końca grudnia 2018 roku do Tunezji przyjechało 8,3 miliona turystów. To o 17,7 procent więcej, licząc rok do roku.

Z kolei przychody za okres od stycznia do 20 grudnia wyniosły około 1,4 miliarda dolarów, co przekłada się na wzrost o 42,1 procent. TAP podkreśla, że miniony rok był najlepszym dla tunezyjskiej turystyki w ostatniej dekadzie.

Najwięcej gości przyjechało z Francji i Algierii. Analiza obłożenia miejsc w hotelach pokazuje, że najpopularniejszymi kierunkami były Dżerba, Susa, Hammamet, Monastyr i wybrzeże koło Tunisu.