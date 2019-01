Bawaria i Czechy pod śniegiem. Są ofiary

Z powodu opadów śniegu w trzech powiatach niemieckiego landu Bawaria - Traunstein, Miesbach i Berchtesgaden - i w Jabloncu nad Nysą, na północy Czech ogłoszono stan klęski żywiołowej. Do pomocy mieszkańcom zasypanych śniegiem regionów zaangażowano wojsko i więźniów

W Bawarii do pomocy mieszkańcom zasypanych śniegiem regionów zaangażowano wojsko. Śnieżyca jest przyczyną wypadków, w których są ranni i zabici. W wielu miejscowościach zalegający na dachach wielkopowierzchniowych obiektów śnieg stwarza zagrożenie dla ludzi. Z tego powodu zamknięto wiele hal sportowych, magazynów i supermarketów.

Pod ciężarem śniegu przewracają się drzewa i zrywają linie wysokiego napięcia. W miejscowości Trautshofen w Bawarii upadające drzewo uderzyło dziewięcioletniego chłopca, który zmarł.

Policja ostrzega przed pogarszającymi się warunkami drogowymi. Stojąc w wielokilometrowym korku na autostradzie A8 w samochodzie zmarła 54-letnia kobieta.

Lokalne władze poprosiły o pomoc armię, która używając ciężkiego sprzętu próbuje dotrzeć do odciętych od świata mieszkańców. Ciężki sprzęt cały czas pracuje też na drogach i torach kolejowych. Niemieckie służby meteorologiczne zapowiadają, że na południu kraju obfite opady śniegu potrwają co najmniej do piątku. Od nowego roku w regionie Alp spadło cztery metry śniegu.

W Czechach z kolei służby miejskie nie nadążają z uprzątaniem i wywożeniem śniegu. Tu do pomocy zaangażowano więźniów. Bez prądu rano było 9 tysięcy ludzi.

Śnieg utrudnia też przejazd przez Pragę. Wstrzymano ruch kilku linii autobusowych, bo autobusy miały problemy z podjeżdżaniem na wzniesienia.

Trzeci dzień dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony zamknięta jest droga z Tanvaldu do Harrachova na północy kraju i dalej do przejścia granicznego z Polską.

