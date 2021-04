Rosja zamyka część Morza Czarnego, USA wyrażają niepokój

Od 24 kwietnia do 31 października zamknięta dla żeglugi ma być część Morza Czarnego w obrębie wód terytorialnych Rosji - wynika z informacji przedstawionych przez rosyjski resort obrony. Resort obrony nie wyjaśnia dlaczego dojdzie do zamknięcia tych wód - wcześniej pojawiały się informacje, że ma to związek z ćwiczeniami rosyjskiej armii, które mają odbywać się w tym rejonie.

Departament Stanu uznaje to posunięcie Rosji za "niesprowokowaną eskalację".

W oświadczeniu amerykańskiej dyplomacji czytamy, że jest to element "trwającej kampanii mającej na celu (...) zdestabilizowanie Ukrainy".