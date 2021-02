Kreml: Zachód histeryzuje w sprawie Nawalnego

Moskiewski sąd skazał we wtorek lider rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego na trzy i pół roku więzienia za naruszenie zasad zwolnienia warunkowego.

Zwolennicy Nawalnego próbowali zebrać się, by okazać poparcie podczas ogłaszania wyroku, a następnie wyszli na ulice, by go zakwestionować, co skłoniło władze do zamknięcia niektórych stacji metra i zatrzymania ponad 1400 osób.

Sojusznicy Nawalnego zarzucają policji, że w zasadzie zdelegalizowała protesty publiczne i użyła nieproporcjonalnej siły i przemocy do rozbicia wieców.

Kreml uważa, że reakcja policji była uzasadniona, ponieważ protesty były nielegalne. Rzecznik Dmitrij Peskow oskarżył sojuszników Nawalnego o celowe prowokowanie funkcjonariuszy poprzez zwoływanie protestów w pobliżu Kremla po orzeczeniu Nawalnego.