Ławrow: Rosja i Turcja nie osiągnęły porozumienia ws. Syrii

Idlib to ostatnie duże, zwarte terytorium kontrolowane przez rebeliantów, 1 którzy od 2011 roku walczą z siłami prezydenta kraju Baszara el-Asada. We wrześniu 2018 roku Turcja i Rosja porozumiały się co do przekształcenia Idlib w strefę deeskalacji, ale w ostatnim czasie na terenie prowincji dochodzi do coraz częstszych ataków na rebeliantów prowadzonych przez syryjską armię wspieraną przez rosyjskie lotnictwo.

Agencja Anatolia podkreśla, że w obawie przed ofensywą wojsk Asada ponad milion mieszkańców prowincji Idlib ucieka w kierunku granic Turcji. W Turcji obecnie przebywa już ok. 3,5 mln uchodźców z Syrii.